Balança comercial tem superavit US$ 10,5 bi em abril, com alta de 10,6% na exportação de petróleo

Repórter
Publicado em 7 de maio de 2026 às 16h00.
Última atualização em 7 de maio de 2026 às 16h11.
A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 10,537 bilhões em abril, informou nesta quinta-feira, 7, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O resultado indica crescimento de 37,5% em relação ao mesmo mês de 2025, quando o saldo foi de US$ 7,67 bilhões.
A corrente de comércio totalizou US$ 57,759 bilhões, avanço de 10,8% na comparação anual. O indicador reúne o volume total de transações externas do país.
A balança comercial, diferença entre exportações e importações, foi influenciada pelo desempenho das vendas externas. As exportações alcançaram US$ 34,148 bilhões em abril, alta de 14,3% frente ao mesmo período do ano anterior . As importações somaram US$ 23,611 bilhões, com crescimento de 6,2% na mesma base de comparação.
O Mdic atribuiu o crescimento das exportações ao avanço de três setores:
O setor de Agropecuária registrou alta de 16,1%, com incremento de US$ 1,28 bilhão.
O setor cresceu 17,9%, com aumento de US$ 1,26 bilhão.
A indústria de transformação avançou 11,6%, com ganho de US$ 1,71 bilhão.
As importações avançaram 6,2% em abril, impulsionadas pela indústria de transformação. As compras externas totalizaram US$ 23,611 bilhões no mês, com destaque para veículos automóveis de passageiros, combustíveis e semicondutores.
No acumulado do ano, de janeiro a abril, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 24,782 bilhões, com crescimento de 43,5% em relação ao mesmo período de 2025 . As exportações atingiram US$ 116,552 bilhões, alta de 9,2%. As importações somaram US$ 91,77 bilhões, com avanço de 2,5%.