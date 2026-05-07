Balança comercial tem superavit US$ 10,5 bi em abril, com alta de 10,6% na exportação de petróleo

A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 10,537 bilhões em abril, informou nesta quinta-feira, 7, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O resultado indica crescimento de 37,5% em relação ao mesmo mês de 2025, quando o saldo foi de US$ 7,67 bilhões.

A corrente de comércio totalizou US$ 57,759 bilhões, avanço de 10,8% na comparação anual. O indicador reúne o volume total de transações externas do país.

A balança comercial, diferença entre exportações e importações, foi influenciada pelo desempenho das vendas externas. As exportações alcançaram US$ 34,148 bilhões em abril, alta de 14,3% frente ao mesmo período do ano anterior . As importações somaram US$ 23,611 bilhões, com crescimento de 6,2% na mesma base de comparação.

Os setores que mais avançaram

O Mdic atribuiu o crescimento das exportações ao avanço de três setores:

Agropecuária

O setor de Agropecuária registrou alta de 16,1%, com incremento de US$ 1,28 bilhão.

Soja (+ 18,8% com aumento de US$ 1,11 bilhões);

Algodão em bruto (+ 43,7% com aumento de US$ 0,17 bilhões);

Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (+ 148,4% com aumento de US$ 0,11

bilhões);

bilhões); Milho não moído, exceto milho-doce (+ 149,0% com aumento de US$ 0,07 bilhões);

Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (+ 20,0% com aumento de US$ 0,02 bilhões).

Indústria extrativa

O setor cresceu 17,9%, com aumento de US$ 1,26 bilhão.

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (+ 10,6% com aumento de US$ 0,46

bilhões);

bilhões); Minério de ferro e seus concentrados (+ 19,5% com aumento de US$ 0,40 bilhões);

Minérios de cobre e seus concentrados (+ 55,0% com aumento de US$ 0,27 bilhões);

Minérios de metais preciosos e seus concentrados (+ 1.209,8% com aumento de US$ 0,05 bilhões);

Outros minerais em bruto (+ 70,4% com aumento de US$ 0,03 bilhões).

Indústria de transformação

A indústria de transformação avançou 11,6%, com ganho de US$ 1,71 bilhão.

Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (+ 29,4% com aumento de US$ 0,36 bilhões);

Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (+ 75,9% com aumento de US$ 0,36 bilhões);

Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes (+ 321,5% com aumento de US$ 0,25 bilhões);

Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço (+ 74,4% com aumento de US$ 0,19 bilhões);

Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (+ 19,1% com aumento de US$ 0,19 bilhões).

Importações e acumulado do ano

As importações avançaram 6,2% em abril, impulsionadas pela indústria de transformação. As compras externas totalizaram US$ 23,611 bilhões no mês, com destaque para veículos automóveis de passageiros, combustíveis e semicondutores.

No acumulado do ano, de janeiro a abril, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 24,782 bilhões, com crescimento de 43,5% em relação ao mesmo período de 2025 . As exportações atingiram US$ 116,552 bilhões, alta de 9,2%. As importações somaram US$ 91,77 bilhões, com avanço de 2,5%.