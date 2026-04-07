Balança comercial do Brasil registra superávit de US$ 6,4 bilhões em março

O Brasil registrou superávit de US$ 6,4 bilhões na balança comercial em março de 2026, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O resultado decorre de exportações de US$ 31,6 bilhões e importações de US$ 25,2 bilhões no período.

Com esses números, a corrente de comércio — indicador que soma exportações e importações — alcançou US$ 56,8 bilhões no mês.

Na comparação com março de 2025, houve avanço nas duas frentes. As exportações cresceram 10%, enquanto as importações registraram alta de 20,1%.

O que estimulou esse desempenho?

O desempenho das vendas externas foi impulsionado principalmente pela indústria extrativa, que apresentou aumento de US$ 1,96 bilhões, equivalente a 36,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Também houve crescimento na indústria de transformação, com alta de 5,4%, e na agropecuária, com variação de 1,1%. A indústria extrativa concentrou o principal impacto positivo nas exportações do período.

No acumulado do ano, a balança comercial brasileira apresenta superávit de US$ 14,2 bilhões no primeiro trimestre de 2026.

Entre janeiro e março, as exportações somaram US$ 82,3 bilhões, enquanto as importações atingiram US$ 68,2 bilhões.

Na comparação com o mesmo período de 2025, as exportações avançaram 7,1%, enquanto as importações tiveram crescimento de 1,3%, indicando uma trajetória mais moderada das compras externas no acumulado.

Corrente de comércio cresce no 1º trimestre

A corrente de comércio no trimestre totalizou US$ 150,5 bilhões, com expansão de 4,4% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

O indicador reflete o volume total de transações comerciais do país com o exterior e acompanha a evolução conjunta de exportações e importações.