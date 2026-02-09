Economia

Macro em Pauta

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA para 2026 pela 5ª vez consecutiva

PIB e Selic se mantiveram estáveis até 2029, enquanto a expectativa do dólar caiu em 2028

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08h28.

Última atualização em 9 de fevereiro de 2026 às 08h33.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 9. 

Para ente ano, a expectativa de inflação foi reduzida de 3,99% para 3,97%. Em 2027, 2028 e 2029 a projeção se manteve.

PIB e Selic se mantiveram estáveis até 2029, enquanto a expectativa do dólar caiu em 2028.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 reduzida de 3,99% para 3,97%. Em 2027, a expectativa se manteve em 3,80%

Para 2028 e 2029 a projeção ficou estável em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 e 2027 ficou estável em 1,80%.

A estimativa de 2028 e 2029 permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa em 12,25%. Em 2027, a projeção ficou em 10,50%. A estimativa permaneceu em 10% em 2028, enquanto para 2029 se manteve em 9,50%

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2026 em R$ 5,50. Para 2027, a projeção ficou em R$ 5,51 para R$ 5,20, enquanto para 2028 diminuiu de R$ 5,52 para R$ 5,50. Em 2029, a projeção também foi mantida em R$ 5,57.

Acompanhe tudo sobre:Boletim FocusBanco Central

Mais de Economia

Após ata, aposta por corte de 0,5 ponto na Selic em março ganha força

Carlos Antonio Rocca, fundador do Cemec-Fipe, morre aos 85 anos

R$ 88 bi do PIB e 640 mil empregos: os impactos do fim da escala 6x1

Clubes de futebol enfrentam aumento de tributos com nova regra fiscal

Mais na Exame

Pop

Que dia começa o Carnaval? Veja se data é feriado

Mercados

Bancos chineses defendem menor posição em Treasuries; entenda

Negócios

R$ 2 bilhões no Beto Carrero: como será nova montanha-russa e quando ela fica pronta

Esporte

Seattle Seahawks x Patriots: quem ganhou o Super Bowl 2026?