Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA em 2026 para 3,91%

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central reduziram a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA para 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 23.

Para este ano, a expectativa de inflação caiu de 3,95% para 3,91%. Para 2027, 2028 e 2029, as projeções se mantiveram estáveis.

As estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 subiram de 1,80% para 1,82%.

A projeção da Selic caiu de 12,25% para 12,13%.

Já a estimativa para o dólar recuou de R$ 5,50 para R$ 5,45.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 caiu de 3,95% para 3,91%. Em 2027, a expectativa foi mantida em 3,80%.

Para 2028 e 2029, a projeção foi mantida em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 subiu de 1,80% para 1,82% e, em 2027, se manteve em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas reduziram a expectativa de 12,25% para 12,13%. Em 2027, a projeção ficou em 10,50%.

A estimativa manteve em 10,00% em 2028, enquanto para 2029 manteve em 9,50%.

Câmbio

Os economistas reduziram a expectativa para a cotação do dólar neste ano de R$ 5,50 para R$ 5,45.

Para 2027 e 2028, a projeção se manteve em R$ 5,50.

Em 2029, as expectativas foram elevadas de R$ 5,51 para R$ 5,52.