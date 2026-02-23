Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA em 2026 para 3,91%

Banco Central: a projeção da Selic caiu de 12,25% para 12,13% (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08h35.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central reduziram a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA para 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 23.
Para este ano, a expectativa de inflação caiu de 3,95% para 3,91%. Para 2027, 2028 e 2029, as projeções se mantiveram estáveis.
As estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 subiram de 1,80% para 1,82%.
A projeção da Selic caiu de 12,25% para 12,13%.
Já a estimativa para o dólar recuou de R$ 5,50 para R$ 5,45.
A projeção do IPCA para 2026 caiu de 3,95% para 3,91%. Em 2027, a expectativa foi mantida em 3,80%.
Para 2028 e 2029, a projeção foi mantida em 3,50%.
A expectativa do PIB para 2026 subiu de 1,80% para 1,82% e, em 2027, se manteve em 1,80%.
Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.
Para 2026, os analistas reduziram a expectativa de 12,25% para 12,13%. Em 2027, a projeção ficou em 10,50%.
A estimativa manteve em 10,00% em 2028, enquanto para 2029 manteve em 9,50%.
Os economistas reduziram a expectativa para a cotação do dólar neste ano de R$ 5,50 para R$ 5,45.
Para 2027 e 2028, a projeção se manteve em R$ 5,50.
Em 2029, as expectativas foram elevadas de R$ 5,51 para R$ 5,52.