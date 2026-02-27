Queda do dólar gera prejuízo de R$ 119,97 bilhões ao Banco Central em 2025

O Banco Central do Brasil registrou prejuízo de R$ 119,97 bilhões em 2025, segundo balanço aprovado nesta quinta-feira, 26, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O resultado negativo foi provocado pela correção dos ativos em moedas estrangeiras após a queda do dólar no ano passado.

O rombo foi integralmente coberto pela reserva de resultados da autarquia, sem necessidade de transferência do Tesouro Nacional.

Em 2024, o resultado do BC foi positivo em R$ 270,94 bilhões. Do total, R$ 242,79 bilhões foram destinados à constituição da reserva de resultados e R$ 28,16 bilhões ao Tesouro Nacional, acrescidos de juros até a data da efetiva transferência.

Após a absorção do prejuízo de 2025, o saldo da reserva de resultados fechou o exercício em R$ 122,82 bilhões, montante que, segundo a autarquia, permanece disponível para cobrir eventuais resultados negativos futuros.

Perdas com reservas e derivativos explicam o resultado

De acordo com o BC, o prejuízo de 2025 foi composto por perda de R$ 150,26 bilhões nas operações com reservas e derivativos cambiais, compensada parcialmente pelo resultado positivo de R$ 30,29 bilhões em outras operações, majoritariamente em moeda local.

O BC afirmou que o resultado negativo decorreu, principalmente, da correção cambial dos ativos em moedas estrangeiras, diante da desvalorização de 11,14% do dólar norte-americano em 2025, após valorização de 27,91% em 2024.

A autarquia explicou que seu balanço é fortemente impactado pelas oscilações do câmbio, devido à elevada participação de ativos em moedas estrangeiras.

Ativos do BC somaram R$ 4,97 trilhões

Na data do balanço, os ativos totais do BC somaram R$ 4,97 trilhões, sendo R$ 2,09 trilhões em moedas estrangeiras e R$ 2,88 trilhões em moeda local.

Segundo o BC, todas as operações realizadas visam o cumprimento dos objetivos institucionais da autarquia, e não a obtenção de lucro.

