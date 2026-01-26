Economia

Macro em Pauta

Boletim Focus: mercado mantém queda na projeção do IPCA para 2026

PIB e Selic se mantiveram estáveis até 2029, enquanto a expectativa do dólar subiu em 2027 e 2029

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08h31.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 26. 

Para ente ano, a expectativa de inflação foi reduzida de 4,02% para 4,00%. Em 2027, 2028 e 2029 a projeção se manteve.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 reduzida de 4,02% para 4,00%. Em 2027, a expectativa se manteve em 3,80%

Para 2028 e 2029 a projeção ficou estável em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 e 2027 ficou estável em 1,80%.

A estimativa de 2028 e 2029 permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa em 12,25%. Em 2027, a projeção ficou em 10,50%. A estimativa permaneceu em 10% em 2028, enquanto para 2029 se manteve em 9,50%

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro elevaram a expectativa do dólar para 2026 em R$ 5,50. Para 2027, a projeção aumentou de R$ 5,50 para R$ 5,51. A expectativa da moeda para 2028 ficou em US$ 5,52. Em 2029, a projeção também aumentou para R$ 5,58.

