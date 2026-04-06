Boletim Focus: mercado eleva projeção do IPCA para 2026, 2027 e 2028

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação em 2026, 2027 e 2028 e mantiveram a estimativa para o dólar, Selic e Pib, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 6.

Para 2026, a estimativa da inflação cresceu pela quarta semana consecutiva, saindo de 4,31% para 4,36%

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,31% para 4,36%

Para 2027, a expectativa também teve aumento de 3,84% para 3,85%.

Em 2028 a projeção subiu de 3,57% para 3,60. Em 2029, a projeção seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 permaneceu em 1,85%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa de 12,50%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.

A estimativa seguiu em 10% para 2028 e ficou em 9,75% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em R$ 5,40 para 2026.

Para 2027, a projeção foi mantida em R$ 5,45.

Em 2028, a estimativa permaneceu em R$ 5,50.

Para 2029, a projeção ficou R$ 5,50.