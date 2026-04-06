Boletim Focus: mercado eleva projeção do IPCA para 2026, 2027 e 2028

Repórter
Publicado em 6 de abril de 2026 às 08h28.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação em 2026, 2027 e 2028 e mantiveram a estimativa para o dólar, Selic e Pib, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 6.
Para 2026, a estimativa da inflação cresceu pela quarta semana consecutiva, saindo de 4,31% para 4,36%
A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,31% para 4,36%
Para 2027, a expectativa também teve aumento de 3,84% para 3,85%.
Em 2028 a projeção subiu de 3,57% para 3,60. Em 2029, a projeção seguiu em 3,50%.
A expectativa do PIB para 2026 permaneceu em 1,85%.
Em 2027, a projeção foi mantida em 1,80%.
Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.
Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa de 12,50%.
Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.
A estimativa seguiu em 10% para 2028 e ficou em 9,75% para 2029.
Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em R$ 5,40 para 2026.
Para 2027, a projeção foi mantida em R$ 5,45.
Em 2028, a estimativa permaneceu em R$ 5,50.
Para 2029, a projeção ficou R$ 5,50.