Economia

Macro em Pauta

IPCA de março deve acelerar com pressão de alimentos, combustíveis e guerra

Projeções de Daycoval, Warren e BTG apontam inflação de março entre 0,70% e 0,76%, com impacto da guerra e alta de alimentos

Combustíveis: No grupo de Transportes, a Warren estima alta de 4,5% na gasolina e de até 12% no diesel, refletindo o avanço do petróleo no mercado internacional (Buda Mendes/Getty Images)

Combustíveis: No grupo de Transportes, a Warren estima alta de 4,5% na gasolina e de até 12% no diesel, refletindo o avanço do petróleo no mercado internacional (Buda Mendes/Getty Images)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17h58.

O O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, de março deve registrar alta entre 0,70% e 0,76%, acelerando em relação a fevereiro e levando a inflação em 12 meses para perto de 4%, segundo estimativas de bancos e casas de análise.

O dado oficial será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 10.

As estimativas indicam para uma inflação mais pressionada no mês, com destaque para alimentos, combustíveis e serviços, ainda que com sinais mistos entre os grupos.

Segundo o Banco Daycoval, a inflação deve subir 0,70% em março, puxada principalmente pela alta de alimentos, passagens aéreas e combustíveis.

A instituição destaca que o conflito no Oriente Médio deve elevar os preços de energia e pressionar o índice no curto prazo.

Na mesma linha, a Warren Investimentos projeta alta de 0,76%, com aceleração da inflação em 12 meses para 4,02%. A casa aponta que alimentos no domicílio devem avançar cerca de 1,50%, com pressão relevante de itens in natura, carnes e derivados do leite.

No grupo de Transportes, a Warren estima alta de 4,5% na gasolina e de até 12% no diesel, refletindo o avanço do petróleo no mercado internacional. Já o Daycoval também projeta alta expressiva de combustíveis, reforçando o impacto do cenário externo sobre o índice.

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), em relatório assinado por Álvaro Frasson, Arthur Mota e Victor Esteves do Amaral, estima IPCA de 0,75% no mês.

O banco destaca a aceleração de alimentos no domicílio após meses mais benignos, ao mesmo tempo em que vê algum alívio em bens industriais, especialmente em itens de higiene pessoal.

Além dos alimentos e combustíveis, a composição da inflação segue heterogênea. A Warren aponta desaceleração em educação, após os reajustes de fevereiro, e alívio em saúde e cuidados pessoais. Já vestuário deve voltar a subir, acompanhando a sazonalidade.

No caso de serviços, há consenso entre as casas de que a pressão permanece. O Daycoval ressalta que itens intensivos em trabalho, serviços cuja estrutura de custos depende principalmente de mão de obra, como cabeleireiros, restaurantes e cuidados pessoais, continuam em patamar elevado.

Já a Warren projeta serviços subjacentes, núcleo da inflação de serviços que exclui itens mais voláteis e captura tendências mais persistentes de preços, ainda altos em termos anuais. O BTG, por sua vez, aponta impacto de serviços bancários e do mercado de trabalho aquecido.

Núcleos elevados e riscos mantêm inflação acima da meta

As três instituições indicam que, apesar de eventuais alívios pontuais, a inflação segue disseminada. A Warren destaca que itens mais sensíveis ao choque externo — cerca de 15% da cesta — devem acelerar de forma relevante em março.

Já o Daycoval avalia que os serviços subjacentes seguem como um dos principais desafios para o Banco Central, enquanto o BTG reforça o comportamento desfavorável desse grupo.

No horizonte mais longo, as projeções seguem acima da meta. O Daycoval estima inflação de 4,2% em 2026, a Warren projeta 4,5%, enquanto o BTG vê o índice em 4,7%, com riscos ligados ao cenário externo e ao clima.

Dados do Boletim Focus reforçam esse quadro. A expectativa para o IPCA de 2026 subiu de 4,31% para 4,36%, na quarta alta consecutiva. Para 2027, a projeção avançou para 3,85%, com estimativas de 3,60% para 2028 e 3,50% para 2029. No início do ano, antes da guerra entre Irã, Estados Unidos e Iraque, a expectativa para inflação estava próximo de 3,5%.

Acompanhe tudo sobre:IPCAInflaçãoIBGE

Mais de Economia

Petrobras aprova medida que neutraliza efeitos de preço do leilão de GLP

PCE: inflação de fevereiro dos EUA sobe 0,4% e consumo avança pouco

Em 1º turno, Câmara aprova PEC que estabelece gasto mínimo para assistência social

FGTS como garantia para crédito consignado deve sair em maio, diz Dataprev

Mais na Exame

Apresentado por GERDAU

Gerdau lança a NewEco linha de aço com baixa emissão de carbono para acelerar a descarbonização

Esporte

Carlos Alcaraz leva susto, vence Etcheverry e avança no Masters 1000

Ciência

Chefe da Nasa acredita em vida fora da Terra: 'Chances são altas'

Pop

BTS no Brasil: shows farão o grupo de K-pop faturar pelo menos R$ 216 milhões