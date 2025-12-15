Boletim Focus: mercado diminiu projeção do IPCA em 2025 e 2026

Banco Central: política fiscal expansionista pressiona a inflação e deve levar a aumento de juros (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08h33.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 e 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 15.
Para ente ano, a inflação reduziu de 4,40% para 4,36%. Em 2026, a expectativa diminuiu de 4,16% para 4,10%.
No caso do câmbio, o mercado manteve em R$ 5,40 a estimativa de preço para o dólar. As projeções para os anos seguintes também se mantiveram.
Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.
A expectativa do PIB para 2025 se manteve a mesma da semana passada, em 2,25%. Para 2026, a expectativa também ficou em 1,80%.
A estimativa de 2027 caiu de 1,84% para 1,83%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.
Como a última reunião do Copom de 2025 aconteceu na última semana, dia 10 de dezembro, as projeções da Selic para este ano são finalizadas.
Para 2026, o mercado diminuiu a expectativa de 12,25% para 12,13%. Para 2027 e 2028, os analistas mantiveram em 10,50% e 9,50%, respectivamente.
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em R$ 5,40. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.