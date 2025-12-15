Boletim Focus: mercado diminiu projeção do IPCA em 2025 e 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 e 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 15.

Para ente ano, a inflação reduziu de 4,40% para 4,36%. Em 2026, a expectativa diminuiu de 4,16% para 4,10%.

No caso do câmbio, o mercado manteve em R$ 5,40 a estimativa de preço para o dólar. As projeções para os anos seguintes também se mantiveram.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi reduzida de 4,40% para 4,36%. Para 2026, o índice diminuiu de 4,16% para 4,10%.

Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 se manteve a mesma da semana passada, em 2,25%. Para 2026, a expectativa também ficou em 1,80%.

A estimativa de 2027 caiu de 1,84% para 1,83%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

Como a última reunião do Copom de 2025 aconteceu na última semana, dia 10 de dezembro, as projeções da Selic para este ano são finalizadas.

Para 2026, o mercado diminuiu a expectativa de 12,25% para 12,13%. Para 2027 e 2028, os analistas mantiveram em 10,50% e 9,50%, respectivamente.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em R$ 5,40. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.