Economia

Macro em Pauta

ANP: preço médio do diesel tem aumento de 6,76% e chega a R$ 7,26 nos postos

Preço médio da gasolina passou de R$ 6,46 para R$ 6,65, o que representa uma alta de 2,94% na semana encerrada amanhã

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de março de 2026 às 17h32.

Tudo sobreOriente Médio
Saiba mais

Os preços dos combustíveis avançaram pela terceira semana seguida no Brasil, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O levantamento semanal aponta aumento nos valores da gasolina e do diesel nos postos em todo o território nacional.

O preço médio da gasolina passou de R$ 6,46 para R$ 6,65, o que representa uma alta de 2,94% na semana encerrada amanhã. No mesmo período, o diesel registrou variação mais acentuada, com o valor médio subindo de R$ 6,80 para R$ 7,26, equivalente a 6,76%.

A ANP ampliou o monitoramento de estoques e importações diante da possibilidade de prolongamento da guerra no Oriente Médio. A medida busca acompanhar o nível de abastecimento e antecipar eventuais impactos no mercado interno de combustíveis.

*Em atualização.

Acompanhe tudo sobre:GasolinaÓleo dieselANPGuerrasOriente Médio

Mais de Economia

Lula defende que Brasil tenha estoque de petróleo diante da guerra: 'Não podemos ser vítimas'

Silveira diz que 1.192 postos foram fiscalizados para conter preços abusivos: 'Não daremos trégua'

De diretor no Whatsapp a substituto de Haddad: quem é Dario Durigan, novo ministro da Fazenda

ANP determina que a Petrobras retome os leilões de combustíveis suspensos nesta semana

Mais na Exame

Mercados

Dólar sobe 1,79% e vai a R$ 5,30, mas fecha semana estável com tensão externa

Inteligência Artificial

O plano da Uber para crescer no mercado de carros autônomos

Pop

Sabrina Carpenter e a 'economia do espresso': o sucesso do 1º dia de Lolla

Brasil

Eduardo Paes renuncia e passa a prefeitura do Rio de Janeiro para Cavaliere