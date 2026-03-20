ANP: preço médio do diesel tem aumento de 6,76% e chega a R$ 7,26 nos postos

Os preços dos combustíveis avançaram pela terceira semana seguida no Brasil, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O levantamento semanal aponta aumento nos valores da gasolina e do diesel nos postos em todo o território nacional.

O preço médio da gasolina passou de R$ 6,46 para R$ 6,65, o que representa uma alta de 2,94% na semana encerrada amanhã. No mesmo período, o diesel registrou variação mais acentuada, com o valor médio subindo de R$ 6,80 para R$ 7,26, equivalente a 6,76%.

A ANP ampliou o monitoramento de estoques e importações diante da possibilidade de prolongamento da guerra no Oriente Médio. A medida busca acompanhar o nível de abastecimento e antecipar eventuais impactos no mercado interno de combustíveis.

*Em atualização.