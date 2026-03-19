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EUA avalia enviar tropas ao Oriente Médio, diz agência

Possibilidade inclui proteção ao estreito de Ormuz e ações em território iraniano

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de março de 2026 às 07h05.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia enviar milhares de tropas adicionais ao Oriente Médio para reforçar a operação militar contra o Irã, segundo a Reuters.

A medida ampliaria as opções militares disponíveis à Casa Branca em meio à terceira semana de conflito, incluindo a possibilidade de expandir ações para além dos ataques aéreos e navais.

Entre os cenários discutidos está o envio de forças terrestres para áreas estratégicas do Irã, como a Ilha de Kharg, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do país.

Autoridades também avaliam a hipótese de posicionar tropas na costa iraniana como parte de uma operação para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, rota por onde passa uma parcela relevante do petróleo mundial.

Outra possibilidade em análise envolve o controle ou a segurança de estoques de urânio enriquecido, embora especialistas considerem a operação complexa e de alto risco.

Casa Branca evita decisão

Apesar das discussões, a Casa Branca afirmou que ainda não há decisão sobre o envio de tropas.

Segundo a Reuters, Trump mantém “todas as opções sobre a mesa”, enquanto busca atingir objetivos como neutralizar a capacidade militar iraniana e impedir o avanço de seu programa nuclear.

De acordo com a agência, o eventual uso de tropas em solo representa um risco elevado, tanto no campo militar quanto político. O envio de forças terrestres poderia ampliar o conflito e aumentar as baixas, além de enfrentar resistência interna nos Estados Unidos.

Até o momento, 13 militares americanos morreram e cerca de 200 ficaram feridos desde o início da guerra, segundo dados do próprio governo.

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