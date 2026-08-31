Ciência

Xixi amarelo demais? Veja o que isso pode revelar sobre a sua saúde

Da desidratação aos medicamentos, diferentes fatores podem mudar a cor da urina e nem todos indicam um problema

Urina: pesquisa mostra que a concentração de água e urocromo influencia o tom amarelado (Freepik)

Urina: pesquisa mostra que a concentração de água e urocromo influencia o tom amarelado (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19h00.

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A cor da urina pode mudar ao longo do dia e, em muitos casos, está relacionada à quantidade de água disponível no organismo. Quando há menos líquido, ela tende a ficar mais concentrada e apresentar um amarelo mais intenso.

De acordo com informações publicadas pelo Brown Health, isso acontece por causa do urocromo, pigmento responsável pela coloração amarelada.

Com mais água, ele fica diluído e a urina costuma adquirir um tom mais claro. Já quando há menos líquido, a concentração aumenta e a coloração fica mais forte.

Por que a urina fica mais escura ao longo do dia?

Quando o organismo recebe uma quantidade maior de água, os rins eliminam uma urina menos concentrada. Como resultado, o urocromo fica mais diluído e a coloração tende a se aproximar de um amarelo mais pálido. É por isso que o primeiro xixi do dia costuma ser mais amarelo. Depois de várias horas de sono sem ingerir líquidos, a urina tende a estar mais concentrada.

Segundo o estudo, essa variação também pode ser percebida ao longo do próprio dia. Depois de beber líquidos, por exemplo, a urina pode ficar progressivamente mais clara. Em geral, diferentes tons de amarelo podem ocorrer normalmente. A intensidade depende, entre outros fatores, da concentração da urina.

Quando o corpo tem menos água disponível, os rins passam a conservar mais líquido. Com isso, uma quantidade menor de água é eliminada junto às substâncias presentes na urina. O resultado é uma urina mais concentrada e, portanto, com coloração mais escura.

Por esse motivo, uma urina muito amarela pode ser um sinal de que é necessário repor líquidos. A cor, porém, não deve ser analisada isoladamente.

A urina pode ter outras cores?

amarelo não é a única possibilidade. Os autores destacam que alimentos, medicamentos, suplementos e algumas doenças também podem alterar a aparência do líquido eliminado pelos rins. Suplementos com vitamina B2, por exemplo, podem produzir um amarelo muito intenso. Já alguns medicamentos podem deixar a urina alaranjada, azulada, esverdeada ou marrom.

Alimentos também podem modificar a coloração. A beterraba e o ruibarbo, por exemplo, podem deixar tons avermelhados.

Há ainda alterações associadas a determinadas condições de saúde. Infecções urinárias podem deixar a urina turva, enquanto doenças hepáticas podem produzir uma coloração mais escura.

Quando a cor da urina pode ser um sinal de alerta?

Uma mudança isolada na cor nem sempre significa que existe algum problema. O aspecto pode variar conforme a hidratação, a alimentação e o uso de determinados produtos.

A atenção aumenta quando a alteração persiste ou aparece acompanhada de outros sinais. Urina avermelhada, marrom, muito turva ou com mudanças que não tenham uma explicação evidente pode estar relacionada a diferentes condições e merece avaliação médica.

Dessa forma, os cientistas apontam que a cor da urina, portanto, pode oferecer uma pista sobre a hidratação, mas não funciona sozinha como diagnóstico. Para entender o que está acontecendo, é preciso considerar também outros fatores.

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