Vulcão Monte Ibu entra em erupção na Indonésia Arquipélago sofre frequentes atividades sísmicas e vulcânicas devido à sua posição no “Anel de Fogo do Pacífico”

Fotografia tirada e transmitida em 11 de janeiro de 2025 pela Agência de Geologia da Indonésia, mostrando a erupção do Monte Ibu, um vulcão localizado no arquipélago das Molucas, no leste da Indonésia (AFP)