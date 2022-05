Voo da Blue Origin que levará brasileiro ao espaço acontecerá na sexta

Depois de quase dez anos da ida do astronauta Marcos Pontes ao espaço, um outro brasileiro se lançará em uma aventura parecida. Na sexta-feira, 20, a Blue Origin fará a missão NS-21, levando seis tripulantes ao espaço suborbital — entre eles, Victor Correa Hespanha, engenheiro de produção que se tornará o primeiro turista espacial e o segundo brasileiro a ir ao espaço.

Além de Hespanha, que ganhou a vaga em um sorteio, o voo terá um time de bastante relevância, entre eles: o investidor Evan Dick, junto do piloto de jatos comerciais Hamish Harding e Jaison Robinson, aventureiro e cofundador da Dream Variation Ventures. Os demais tripulantes são Victor Vescovo, explorador e cofundador da Insight Equity, e Katya Echazarreta, engenheira elétrica e ex-líder de testes na NASA.

Eles vão viajar a bordo do New Shepard, num lançamento que atingira mais de mais de 100 km de altitude e onde é possível ver a curvatura da Terra. No ponto alto, a tripulação poderá aproveitar alguns minutos da sensação de ausência de peso na microgravidade. O voo deverá durar entre 10 e 12 minutos.

Como assistir ao lançamento da Blue Origin ao vivo

A missão NS-21 será lançada das instalações da Blue Origin no Launch Site One, no Texas. De acordo com informações da empresa, a janela para o lançamento se abre às 10h30, no horário de Brasília, e a transmissão deverá começar às 9h30. Você poderá acompanhar os preparativos e o lançamento da missão pela transmissão no site da empresa, clicando aqui.