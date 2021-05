Vodca "atômica" feita em Chernobyl é apreendida na Ucrânia

Já imaginou tomar um drink radioativo? É quase isso que cientistas da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, estão propondo. A partir de uma pesquisa iniciada em 2019, eles tentaram criar uma vodca "atômica", desenvolvida com maças cultivadas na zona radioativa da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia – local que foi palco para a explosão de um reator em abril de 1986. O produto ficou pronto e agora está muito perto dos clientes poderem comprar a iguaria.

Na verdade, quem se interessou pela bebida já estaria de ressaca desde março, caso as 1,5 mil garrafas do destilado “ATOMIK” não tivessem sido apreendidas na cidade de Kiev, capital da Ucrânia, durante uma abordagem dos Serviços de Segurança Ucranianos (SBU).

Segundo as autoridades, o lote despachado pela destilaria Chernobyl Spirit Company estava prestes a embarcar até o Reino Unido com selos fiscais ucranianos falsos e por isso foi interditado. Informação que o fabricante nega, uma vez que as garrafas são para o mercado do Reino Unido e estão rotuladas com selos fiscais válidos do Reino Unido.

A empresa afirma que os cientistas da equipe demonstraram que os produtos radioativos podiam ser destilados ao ponto de serem seguros e ficarem com níveis de radioatividade muito abaixo dos de Chernobyl. “A radiação encontrada é a Carbono-14 natural, presente no mesmo nível que se espera em qualquer bebida destilada", explicou Jim Smith, fundador da The Chernobyl Spirit Company, em entrevista ao The Guardian, em 2019.

Apesar do nome que remete a um marco triste da humanidade, o destilado tem uma proposta nobre. Aproximadamente 75% dos lucros da fabricante serão usados ​​"para ajudar a trazer empregos e investimentos para as áreas afetadas" pelo incidente nuclear na Ucrânia e "para apoiar ainda mais a comunidade".