Virgin Orbit lança foguete ao espaço a partir de um Boeing 747; veja vídeo

No domingo (17), a Virgin Orbit, empresa do bilionário Richard Branson, chegou ao espaço pela primeira vez com um foguete lançado de um avião em movimento.

A empresa de lançamentos espaciais divulgou as atualizações da missão em tempo real na sua conta do Twitter. Em maio do ano passado, seu primeiro teste não obteve sucesso após uma falha no motor do foguete ser detectada.

O avião Boeing 747, apelidado de Cosmic Girl (em português, “garota cósmica”), decolou do deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. Seu foguete LauncherOne foi lançado a 40 mil pés acima do Oceano Pacífico e chegou à órbita da Terra em 10 minutos.

Our favorite rocket is orbiting our favorite planet! No sweeter feeling. pic.twitter.com/bIPmUMW316 — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

O objetivo da missão, intitulada Demo 2, era colocar 10 satélites pequenos em órbita para a Nasa. De acordo com a empresa em seu Twitter, a missão foi realizada com 9 satélites: “Estamos muito, muito orgulhosos de dizer que o LauncherOne agora completou sua primeira missão ao espaço, carregando 9 satélites CubeSat até a órbita terrestre baixa para nossos amigos da Nasa”.

A conquista da VirginOrbit significa lançamentos de foguetes mais eficientes, baratos e com menor chance de serem cancelados devido à fatores externos como o clima.

Veja o vídeo: