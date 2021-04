Vacina de covid-19 da Pfizer segue eficaz seis meses após aplicação

Resultados atualizados de um estudo da Pfizer indicam que a vacina da empresa contra a covid-19 gera um efeito protetor contra a doença que pode durar seis meses após a aplicação da segunda dose. O estudo foi realizado com 46 mil participantes e analisou 927 casos sintomáticos da infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Mesmo depois de um semestre da aplicação, a Pfizer informa que a proteção contra a covid-19 ainda está forte nos pacientes.

Como tanto o vírus quanto a vacina são novos para a comunidade científica global, trata-se de uma boa notícia para a contenção da pandemia. Mas ainda são necessários mais estudos para descobrir por quanto tempo as vacinas são eficazes contra o coronavírus, uma vez que a mutação constante é inerente à evolução dos vírus.

A pesquisa da Pfizer também avaliou a eficácia da vacina contra a variante identificada na África do Sul, chamada B.1.351. Entre 800 participantes, nove tiveram sintomas da covid-19. Porém, todas essas pessoas estavam no grupo de placebo, ou seja, não receberam a vacina (só pensaram que receberam).

Entre as nove, seis pessoais tinham sido infectadas pela variante B.1.351. Com isso, ainda não necessários mais estudos para confirmar a eficácia da vacina contra a variante.

A vacina da Pfizer é 91% eficaz para evitar quadros graves de covid-19 em pacientes com quadros graves de infecção pelo novo coronavírus.

De acordo com dados do centro de prevenção e controle de doenças americano (CDC), mais de 77 milhões de pessoas receberam as vacinas contra a covid-19. No Brasil, o número é de 15 milhões.