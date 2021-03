Vacina da Novavax é 96% eficaz contra covid-19, mostra estudo britânico

A vacina da Novavax contra a covid-19 tem 96% de eficácia na prevenção de casos causados pela versão original do coronavírus em um estudo de fase avançada conduzido no Reino Unido, afirmou a empresa na quinta-feira, ficando um passo mais perto da aprovação regulatória.

A vacina tem cerca de 86% de eficiência na proteção contra a variante mais contagiosa do vírus descoberta primeiramente — e agora predominante — no Reino Unido.

O imunizante tem cerca de 55% de eficácia em um estudo separado e menor na África do Sul, onde os voluntários foram expostos principalmente a uma nova variante mais contagiosa que circula pelo país e se espalha pelo mundo.

Nos dois estudos a vacina teve 100% de eficiência na prevenção de quadros graves da doença e morte.

Os resultados da análise final do estudo do Reino Unido estão alinhados com os dados provisórios publicados em janeiro, que também mostraram que a Novavax tinha 96% de eficácia contra a versão original do coronavírus e cerca de 86% de eficiência contra a variante do Reino Unido.