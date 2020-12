Vacina da Moderna chegará ao Canadá antes do final de dezembro

As primeiras doses da vacina da Moderna contra a covid-19 devem chegar ao Canadá “antes do final de dezembro”, assim que receber a aprovação das autoridades, anunciou nesta terça-feira (15) o primeiro-ministro, Justin Trudeau.

Depois de aprovar a vacina da Pfizer-BioNTech na semana passada, “o Canadá concluiu um segundo acordo para receber mais cedo as doses da vacina contra a covid-19” da empresa americana Moderna, afirmou Trudeau durante coletiva de imprensa.

“Quando for aprovado pelo Saúde Canadá, o acordo prevê a entrega de 168.000 doses da vacina da Moderna antes do final de dezembro”, acrescentou o primeiro-ministro no dia seguinte ao lançamento de uma campanha de imunização histórica no país.

As entregas podem começar “48 horas após a aprovação da vacina”, que pode chegar nos próximos dias, segundo Trudeau. A quantidade de pontos de vacinação em todo o Canadá passará dos 14 atuais para 70 na próxima semana, destacou.

Caso seja finalmente aprovada, a vacina da Moderna se juntará à da Pfizer/BioNTech, cujas primeiras injeções já foram administradas na segunda-feira em funcionários e residentes de lares de idosos de Ontário e Quebec.

Nesta terça-feira, a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) estimou que a vacina da Moderna é segura e eficaz, em uma análise que permite alcançar sua autorização de emergência no país antes que acabe a semana.

A eficácia média da vacina da Moderna foi avaliada em 94,1% pelos especialistas da FDA.

Com 38 milhões de habitantes, o Canadá já encomendou ou reservou opções sobre mais de 400 milhões de doses de vacinas de sete grupos farmacêuticos, um dos maiores índices do mundo, segundo Trudeau.