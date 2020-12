Canadá autoriza uso emergencial da vacina para covid-19 da Pfizer

O Canadá autorizou nesta quarta-feira, 9, o uso emergencial da vacina para covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. De acordo com as companhias, será fornecido ao país um mínimo de 20 milhões de doses do imunizante durante o primeiro semestre de 2021. A vacinação no país deve começar na próxima semana.

“A decisão de hoje da Health Canada agência reguladora é um momento histórico em nossa luta coletiva contra a pandemia de covid-19 e é um grande passo para retornar à normalidade no Canadá”, escreveu em um comunicado o presidente da Pfizer no país, Cole Pinnow.

Ministro da Saúde diz que vacinação pode começar em dezembro de forma emergencial

“É encorajador ver que nossa vacina de mRNA agora está autorizada no Canadá. Depois do Reino Unido e do Bahrein, é o terceiro país a aprovar o uso de nossa vacina em uma semana”, disse Sean Marett, diretor comercial e de negócios da BioNTech.