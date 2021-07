Vacina contra gripe pode reduzir sintomas graves da covid, aponta estudo

Pessoas vacinadas contra a gripe podem estar parcialmente protegidas contra alguns sintomas graves do novo coronavírus. É o que sugere estudo de pesquisadores da Universidade de Miami com 75 mil pacientes com covid-19. Os pesquisadores compararam os dados de 37.377 pessoas que receberam vacina contra a gripe, com os de outris 37.377 infectados com SARS-CoV-2 que não foram vacinados contra a gripe.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A análise do estudo mostrou que entre aqueles que receberam a vacina contra a gripe houve redução significativa de sintomas como acidente vascular cerebral, trombose venosa profunda e infecções generalizadas, além de menor probabilidade de internação em UTI.

Os resultados do estudo foram apresentados em uma reunião online da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. Segundo a pesquisa, pacientes com covid-19 que não foram vacinados contra a gripe apresentaram risco até 58% maior de terem um derrame e até 45% maior de sofrer infecções graves. Eles também eram mais propensos a serem internados em uma UTI.

Embora relacionada com a redução de sintomas graves da doença, a vacina contra a gripe não reduziu o número de mortes por covid-19.

“É muito importante enfatizar que recomendamos absolutamente a vacina contra covid-19 e de forma alguma sugerimos que a vacina contra a gripe seja um substituto”, disse Devinder Singh, autor do estudo e professor de cirurgia clínica da Universidade de Miami.

Outras pesquisas realizadas durante a pandemia também apontaram que a vacinação contra gripe pode causar alguma proteção contra o novo coronavírus.

O que explica o resultado do estudo?

Especialistas acreditam que a vacina da gripe contribui para uma melhora na defesa contra o SARS-CoV-2 por causa de um processo chamado de "imunidade treinada", que é ativado no organismo após a aplicação do imunizante.

Ao receber a vacina anualmente, o sistema de defesa do corpo é reforçado e desencadeia uma resposta pró-inflamatória aumentada, que é capaz de proteger contra outros tipos de patógenos. Isso já foi observado em crianças que, ao tomarem as vacinas BCG e do sarampo, conseguiram uma imunidade maior contra outros patógenos.

“Pode ser que a vacina contra a gripe estimule o sistema imunológico de forma não específica e tenha esse benefício, mas você sempre se pergunta se essas associações são causais ou se há um fator comum", disse o professor Peter Openshaw, membro do grupo de aconselhamento sobre ameaças de vírus respiratórios do Reino Unido em entrevista ao jornal The Guardian. Outra hipótese levantada por Openshaw é que pessoas que têm acesso à vacina da gripe tenham melhores índices de saúde no geral.

Vacinação contra gripe no Brasil

O Ministério da Saúde ampliou no início de julho a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população acima dos seis meses de idade. As secretarias estaduais e municipais de saúde estão definindo como funcionará a imunização nas cidades.