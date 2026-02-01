Túnel mais longo do mundo leva 20 minutos para ser percorrido; conheça

Dirigir por 20 minutos sem ver a luz do dia é a experiência de quem atravessa o túnel rodoviário mais longo do mundo, localizado na Noruega. Com 24,5 quilômetros de extensão, o Túnel de Lærdal é referência global em engenharia, segurança viária e mobilidade.

A estrutura conecta as cidades de Lærdal e Aurland, no condado de Vestland, e faz parte da rodovia E16, uma das principais ligações entre Oslo e Bergen.

Recorde mundial em túnel rodoviário

O Túnel de Lærdal é atualmente a passagem subterrânea mais longa do planeta. A travessia leva cerca de 20 minutos, com velocidade média de 80 km/h, independentemente das condições climáticas externas.

O projeto foi desenvolvido para substituir antigas estradas de montanha. Essas rotas eram frequentemente interditadas por neve, gelo e tempestades durante o inverno norueguês. Com a nova estrutura, o deslocamento passou a ser contínuo e previsível ao longo de todo o ano.

A obra foi inaugurada em novembro de 2000, após cinco anos de construção. O custo estimado foi de 1,082 bilhão de coroas norueguesas, equivalente a cerca de R$ 590 milhões na conversão atual. O túnel integra o Guinness World Records.

No entanto, o recorde do Túnel de Lærdal pode não durar para sempre. A Noruega constrói atualmente o Rogfast, um túnel rodoviário submarino com cerca de 27 quilômetros de extensão. Quando concluído, o projeto deverá se tornar o maior e mais profundo túnel rodoviário submerso do mundo, com previsão de entrega para 2033.

Engenharia e segurança no túnel

Além da extensão, o Túnel de Lærdal se destaca pelo alto padrão de segurança. A estrutura conta com sistemas de ventilação, monitoramento contínuo e controle da qualidade do ar.

Há telefones de emergência e extintores a cada 500 metros, além de áreas internas de parada ao longo do percurso. O fluxo máximo permitido é de cerca de 400 veículos por hora.

Para reduzir a fadiga causada pelo ambiente fechado, o túnel possui câmaras ampliadas a cada 6 quilômetros. Esses espaços contam com iluminação azul e amarela, criando uma sensação visual de abertura e ajudando a manter a atenção dos motoristas.

As faixas de rolamento também possuem sistemas de alerta sonoro, que vibram quando o veículo se aproxima das bordas da pista. O recurso reduz riscos de distração e sonolência ao volante.

Outro diferencial é a ausência de pedágio. A travessia pelo túnel é totalmente gratuita, ao contrário do que ocorre em outros túneis rodoviários da Europa.