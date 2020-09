Telescópio Hubble captura imagem mais detalhada de Júpiter

Capturada no dia 25 de agosto deste ano, esta nova imagem de Júpiter, feita pelo telescópio Hubble, da Nasa, mostra uma nova visão nítida do planeta.

A imagem, realizada quando o planeta estava a 653 milhões de quilômetros da Terra, detalha ainda mais a superfície para os pesquisadores.

Nela, é possível extrair um relatório completo – e atualizado – sobre a atmosfera do planeta, além de ser possível observar uma tempestade que está se formando no centro da imagem.

Além da tempestade, os cientistas que analisaram a imagem também disseram que é possível ver uma mudança de cor na atmosfera.

No entanto, o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi a grande tempestade que se estendia. Movendo-se a 560 quilômetros por hora, a nuvem branca e brilhante surgiu no dia 18 de agosto deste ano.

Ainda que seja um fenômeno relativamente comum para o planeta, essa é a primeira vez que a nuvem aparece com manchas escuras na parte de trás. Essas manchas, que andam em sentido-horário, podem indicar o início de uma grande nuvem no hemisfério norte do planeta – em oposição a Grande Mancha Vermelha, situada no hemisfério sul.

Chamada de Mancha Vermelha Jr., essa mancha parece estar adquirindo uma tonalidade vermelha mais escura, o que indica que está se tornando mais semelhante da mancha localizada no sul.

A última observação realizada pelo Hubble tem a ver com comprimentos de onda encontrados em Júpiter. Tanto em luz ultravioleta como infravermelha, os comprimentos permitem que os cientistas tenham uma visão inteiramente nova – e mais clara – do planeta. A aparência de diversas cores, somada com a luz visível gerada pelo Hubble, é um grande avanço para o entendimento da atmosfera.