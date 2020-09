Taxa de contágio de coronavírus no Brasil é a menor desde abril

A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil apresentou uma queda. De acordo com o último relatório realizado pela Imperial College, na Inglaterra, a taxa (Rt) caiu de 1 para 0,94.

A queda representa a taxa mais baixa desde abril, quando começou a ser monitorada pela Universidade. Os cientistas reforçam que os números precisam ser interpretados com cautela, uma vez que significa que a pandemia pode estar começando a se estabilizar.

Essa é a segunda vez que a taxa fica abaixo de 1, sendo a primeira vez no dia 16 de agosto, quando registrou a marca de 0,98.

Confira, abaixo, a tabela das taxas de transmissão registradas desde o começo de abril:

Data Taxa de transmissão 12/04 1,57 19/04 1,81 26/04 2,81 03/05 1,49 10/05 2 17/05 1,30 24/05 1,31 31/05 1,13 07/06 1,13 14/06 1,05 21/06 1,06 28/06 1,03 12/07 1,03 19/07 1,01 26/07 1,08 02/08 1,08 09/08 1,01 16/08 0,98 23/08 1 30/08 0,94

Embora os números recentes possam passar uma sensação de estabilização da pandemia, o Brasil registrou taxas menores que países como Paraguai e Argentina – 1,32 e 1,09, respectivamente.

No território brasileiro, já foram registradas 121.381 mortes causadas pelo novo coronavírus, e um total de 3.908.272 casos.