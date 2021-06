Sputnik V é 90% eficaz contra variante Delta, diz criador da vacina

A vacina russa contra covid-19 Sputnik V é cerca de 90% eficaz contra a variante de coronavírus altamente contagiosa Delta, disseram seus desenvolvedores nesta terça-feira.

Anteriormente, pesquisadores descobriram que a vacina, que a Rússia comercializa amplamente no exterior, é quase 92% eficaz contra a linhagem original do coronavírus.

Denis Logunov, vice-diretor do Instituto Gamaleya de Moscou, que desenvolveu a Sputnik V, disse que a cifra sobre a eficácia contra a variante Delta foi calculada com base em registros digitais médicos e de vacinas, relatou a agência de notícias RIA.

Autoridades russas atribuem uma disparada recente de casos de covid-19 à infecciosa variante Delta, que dizem representar cerca de 90% de todos os casos novos, e à relutância de muitos cidadãos em se vacinarem.

Países de todo o globo estão alarmados com a variante Delta, de acordo com Alexander Gintsburg, diretor do Instituto Gamaleya.

A parcela de casos de covid-19 provocados pela variante Delta mais do que dobrou na Alemanha em uma semana e provavelmente ganhará mais terreno do que outras variantes, disse uma autoridade de saúde graduada na segunda-feira.

A Rússia, que tem cerca de 144 milhões de habitantes, aprovou quatro vacinas desenvolvidas no país e registra cerca de 5,5 milhões de infecções desde o início da pandemia.