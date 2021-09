SpaceX se prepara para enviar 1ª tripulação 100% civil à órbita da Terra

Mais um empresário bilionário deve viajar ao espaço esta semana, a bordo da cápsula de um foguete da SpaceX e como parte de uma equipe de turismo espacial pronta para fazer história como a primeira tripulação totalmente civil lançada à órbita da Terra.

Jared Isaacman, o norte-americano fundador e executivo-chefe da empresa de comércio eletrônico Shift4 Payments, vai liderar outros três companheiros novatos em voos espaciais em uma viagem que deverá durar três dias, desde a decolagem em Cabo Canaveral, na Flórida, até o desembarque no Atlântico.

O magnata da tecnologia, de 38 anos de idade, investiu uma soma não divulgada, mas presumivelmente exorbitante, para que o colega bilionário e proprietário da SpaceX, Elon Musk, viabilizasse levá-lo junto a outros três companheiros de viagem especialmente selecionados a bordo de uma cápsula do foguete Dragon da SpaceX.

O veículo está pronto para decolar do Kennedy Space Center da NASA no topo de um dos foguetes reutilizáveis Falcon 9 de Elon Musk, com um lançamento com prazo de 24 horas que se inicia às 20h da próxima quarta-feira, no horário local.

Apelidado de Inspiration4, o passeio especial foi concebido por Isaacman principalmente para aumentar a conscientização e o apoio em prol de uma de suas causas favoritas, o St. Jude Children's Research Hospital, importante centro de tratamento de câncer pediátrico. Ele prometeu 100 milhões de dólares ao instituto.

Mas uma missão bem-sucedida também ajudaria a inaugurar uma nova era de turismo espacial comercial, com várias empresas competindo por clientes ricos e dispostos a pagar uma pequena fortuna para experimentar a alegria do voo supersônico, a ausência de gravidade e o espetáculo visual do espaço.

Definir níveis aceitáveis de risco para o consumidor neste empreendimento perigoso de viagem espacial também é fundamental e levanta questões importantes.

"Você precisa ser tanto rico como corajoso para embarcar nesses voos agora?" disse Sridhar Tayur, professor de gestão de operações e novos modelos de negócios da Carnegie Mellon University em Pittsburgh, em entrevista à Reuters na sexta-feira, 10.

Além da corrida espacial bilionária

A SpaceX é facilmente o player mais bem estabelecido na crescente constelação de empreendimentos de viagens espaciais comerciais, tendo já lançado várias carregamentos e astronautas para a Estação Espacial Internacional para a NASA.

As empresas rivais Virgin Galactic e Blue Origin celebraram recentemente suas primeiras missões de turismo espacial com seus respectivos executivos fundadores - os bilionários Richard Branson e Jeff Bezos -, cada um participando do próprio passeio inaugural.

Mas esses dois voos tinham escala suborbital, enviando suas tripulações de astronautas ao espaço e de volta em questão de poucos minutos.

O voo da SpaceX é projetado para transportar seus quatro passageiros onde nenhuma tripulação civil jamais esteve - para a órbita da Terra.

Lá, eles darão a volta ao globo uma vez a cada 90 minutos e a mais de 27.358 quilômetros por hora, ou aproximadamente 22 vezes a velocidade do som. A altitude alvo é de 575 quilômetros, além das órbitas da Estação Espacial Internacional ou mesmo do Telescópio Espacial Hubble.