Esqueça a conta dos 7 anos: seu cachorro ou gato pode estar mais velho do que parece; entenda

Cachorro: idade do seu pet pode ser maior do que você imagina (Gunnar Örn Árnason/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08h29.
Por anos, a principal teoria era que, para descobrir a idade dos cachorros, bastava multiplicá-la por 7.
Essa fórmula popularizada ignorava diferenças biológicas entre espécies e até mesmo entre raças.
Pesquisas recentes, no entanto, apontam que o envelhecimento animal é um processo complexo e não-linear, governado por fatores como epigenética, metabolismo e porte físico.
A Universidade da Califórnia em San Diego desenvolveu uma fórmula baseada em relógios epigenéticos — mecanismos que acompanham mudanças químicas previsíveis no DNA ao longo da vida. Segundo a equipe liderada por Trey Ideker, a fórmula correta para calcular a idade de um cão em anos humanos é: 16 × ln (idade do cão) + 31.
Com a nova conta, um cão de 1 ano equivale a cerca de 30 anos humanos, e um cão de 4 anos, a 52 anos. O envelhecimento é mais acelerado nos primeiros anos de vida e desacelera progressivamente.
Esse relógio biológico é baseado na metilação do DNA, processo que altera a expressão de genes sem mudar sua sequência e está ligado ao desenvolvimento e ao envelhecimento. A descoberta permitiu a criação de relógios universais para diferentes mamíferos, incluindo cães, gatos e até humanos.
Outro fator relevante no envelhecimento canino é o porte.
Segundo dados do Dog Owner’s Home Veterinary Handbook, cães pequenos (com até 9 kg) envelhecem mais devagar do que os de raças grandes ou gigantes.
A idade fisiológica canina varia conforme o peso do animal. Por exemplo, aos 6 anos, um cão pequeno tem a idade equivalente a 40 anos humanos. Um cão médio, entre 9,5 e 22,7 kg, tem 42 anos humanos; um cão grande, entre 23,1 e 40,8 kg, já chega a 45 anos; enquanto um cão gigante, com mais de 40,8 kg, atinge 49 anos.
Com o avanço da idade, as diferenças se acentuam. Aos 10 anos, cães pequenos têm idade fisiológica de 56 anos humanos; cães médios, 60; grandes, 66; e gigantes, 78 anos. Aos 15 anos, cães pequenos somam 76 anos humanos; cães médios, 83; grandes, 93; enquanto os gigantes já alcançaram 115 anos, embora nem todas as raças vivam até essa idade.
Para os felinos, a lógica também é não-linear. Segundo as diretrizes da AAFP-AAHA, um gato de 6 meses tem idade fisiológica comparável a 10 anos humanos. Aos 12 meses, já alcança 15 anos humanos, e aos 2 anos, chega a 24 anos.
A partir do terceiro ano, o envelhecimento desacelera: aos 3 anos, o gato tem 28 anos humanos; aos 6, já soma 40 anos. Aos 10 anos de idade cronológica, a equivalência é de 56 anos humanos. Um gato de 15 anos atinge 76 anos, e aos 21 anos, o equivalente humano chega a 100.
O envelhecimento dos gatos também envolve mudanças metabólicas. Entre 1 e 7 anos, os felinos mantêm metabolismo elevado, o que os torna mais propensos ao ganho de peso. A partir dos 7 até os 12 anos, o metabolismo desacelera, aumentando o risco de obesidade. Após os 12 anos, ele volta a acelerar, mas acompanhado de perda de massa muscular.
Com 15 anos, gatos podem apresentar até 33% a menos de massa magra, além de sofrerem com menor absorção de proteínas e gorduras. Mesmo gatos saudáveis com mais de 14 anos têm redução na capacidade de concentração urinária, além de alterações hepáticas, cardíacas e renais.
Esse padrão explica por que cuidados com gatos devem ser adaptados em diferentes fases. A maturidade é atingida cedo, e a fase sênior começa por volta dos 11 a 12 anos, exigindo ajustes na nutrição e no monitoramento clínico.
|Ano do cão
|≤ 9 kg
|9,5 – 22,7 kg
|23,1 – 40,8 kg
|> 40,8 kg
|1
|15
|15
|15
|15
|2
|24
|24
|24
|24
|3
|28
|28
|30
|32
|4
|32
|33
|35
|37
|5
|36
|37
|40
|42
|6
|40
|42
|45
|49
|7
|44
|47
|50
|56
|8
|48
|51
|55
|64
|9
|52
|56
|61
|71
|10
|56
|60
|66
|78
|11
|60
|65
|72
|86
|12
|64
|69
|77
|93
|13
|68
|74
|82
|101
|14
|72
|78
|88
|108
|15
|76
|83
|93
|115
|16
|80
|87
|99
|123
|17
|84
|92
|104
|–
|18
|88
|96
|109
|–
|19
|92
|101
|115
|–
|20
|96
|105
|120
|–
|Idade do gato (anos)
|Idade humana equivalente
|0,5
|10
|1
|15
|2
|24
|3
|28
|4
|32
|5
|36
|6
|40
|7
|44
|8
|48
|9
|52
|10
|56
|11
|60
|12
|64
|13
|68
|14
|72
|15
|76
|16
|80
|17
|84
|18
|88
|19
|92
|20
|96
|21
|100