Pop

Esqueça a conta dos 7 anos: seu cachorro ou gato pode estar mais velho do que parece; entenda

Estudos recentes derrubam o mito dos 7 anos e trazem fórmulas científicas para medir a idade dos pets

Cachorro: idade do seu pet pode ser maior do que você imagina (Gunnar Örn Árnason/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08h29.

Por anos, a principal teoria era que, para descobrir a idade dos cachorros, bastava multiplicá-la por 7.

Essa fórmula popularizada ignorava diferenças biológicas entre espécies e até mesmo entre raças.

Pesquisas recentes, no entanto, apontam que o envelhecimento animal é um processo complexo e não-linear, governado por fatores como epigenética, metabolismo e porte físico.

Relógios epigenéticos mudam a forma de calcular a idade

A Universidade da Califórnia em San Diego desenvolveu uma fórmula baseada em relógios epigenéticos — mecanismos que acompanham mudanças químicas previsíveis no DNA ao longo da vida. Segundo a equipe liderada por Trey Ideker, a fórmula correta para calcular a idade de um cão em anos humanos é: 16 × ln (idade do cão) + 31.

Com a nova conta, um cão de 1 ano equivale a cerca de 30 anos humanos, e um cão de 4 anos, a 52 anos. O envelhecimento é mais acelerado nos primeiros anos de vida e desacelera progressivamente.

Esse relógio biológico é baseado na metilação do DNA, processo que altera a expressão de genes sem mudar sua sequência e está ligado ao desenvolvimento e ao envelhecimento. A descoberta permitiu a criação de relógios universais para diferentes mamíferos, incluindo cães, gatos e até humanos.

Porte físico influencia longevidade em cães

Outro fator relevante no envelhecimento canino é o porte.

Segundo dados do Dog Owner’s Home Veterinary Handbook, cães pequenos (com até 9 kg) envelhecem mais devagar do que os de raças grandes ou gigantes.

A idade fisiológica canina varia conforme o peso do animal. Por exemplo, aos 6 anos, um cão pequeno tem a idade equivalente a 40 anos humanos. Um cão médio, entre 9,5 e 22,7 kg, tem 42 anos humanos; um cão grande, entre 23,1 e 40,8 kg, já chega a 45 anos; enquanto um cão gigante, com mais de 40,8 kg, atinge 49 anos.

Com o avanço da idade, as diferenças se acentuam. Aos 10 anos, cães pequenos têm idade fisiológica de 56 anos humanos; cães médios, 60; grandes, 66; e gigantes, 78 anos. Aos 15 anos, cães pequenos somam 76 anos humanos; cães médios, 83; grandes, 93; enquanto os gigantes já alcançaram 115 anos, embora nem todas as raças vivam até essa idade.

Gatos envelhecem rápido no início, mas desaceleram

Para os felinos, a lógica também é não-linear. Segundo as diretrizes da AAFP-AAHA, um gato de 6 meses tem idade fisiológica comparável a 10 anos humanos. Aos 12 meses, já alcança 15 anos humanos, e aos 2 anos, chega a 24 anos.

A partir do terceiro ano, o envelhecimento desacelera: aos 3 anos, o gato tem 28 anos humanos; aos 6, já soma 40 anos. Aos 10 anos de idade cronológica, a equivalência é de 56 anos humanos. Um gato de 15 anos atinge 76 anos, e aos 21 anos, o equivalente humano chega a 100.

O envelhecimento dos gatos também envolve mudanças metabólicas. Entre 1 e 7 anos, os felinos mantêm metabolismo elevado, o que os torna mais propensos ao ganho de peso. A partir dos 7 até os 12 anos, o metabolismo desacelera, aumentando o risco de obesidade. Após os 12 anos, ele volta a acelerar, mas acompanhado de perda de massa muscular.

Com 15 anos, gatos podem apresentar até 33% a menos de massa magra, além de sofrerem com menor absorção de proteínas e gorduras. Mesmo gatos saudáveis com mais de 14 anos têm redução na capacidade de concentração urinária, além de alterações hepáticas, cardíacas e renais.

Esse padrão explica por que cuidados com gatos devem ser adaptados em diferentes fases. A maturidade é atingida cedo, e a fase sênior começa por volta dos 11 a 12 anos, exigindo ajustes na nutrição e no monitoramento clínico.

🐶 Tabela de idade de cães por porte (em anos humanos)

Ano do cão≤ 9 kg9,5 – 22,7 kg23,1 – 40,8 kg> 40,8 kg
115151515
224242424
328283032
432333537
536374042
640424549
744475056
848515564
952566171
1056606678
1160657286
1264697793
13687482101
14727888108
15768393115
16808799123
178492104
188896109
1992101115
2096105120

🐱 Tabela de idade de gatos (em anos humanos)

Idade do gato (anos)Idade humana equivalente
0,510
115
224
328
432
536
640
744
848
952
1056
1160
1264
1368
1472
1576
1680
1784
1888
1992
2096
21100
