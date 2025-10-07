Esqueça a conta dos 7 anos: seu cachorro ou gato pode estar mais velho do que parece; entenda

Por anos, a principal teoria era que, para descobrir a idade dos cachorros, bastava multiplicá-la por 7.

Essa fórmula popularizada ignorava diferenças biológicas entre espécies e até mesmo entre raças.

Pesquisas recentes, no entanto, apontam que o envelhecimento animal é um processo complexo e não-linear, governado por fatores como epigenética, metabolismo e porte físico.

Relógios epigenéticos mudam a forma de calcular a idade

A Universidade da Califórnia em San Diego desenvolveu uma fórmula baseada em relógios epigenéticos — mecanismos que acompanham mudanças químicas previsíveis no DNA ao longo da vida. Segundo a equipe liderada por Trey Ideker, a fórmula correta para calcular a idade de um cão em anos humanos é: 16 × ln (idade do cão) + 31.

Com a nova conta, um cão de 1 ano equivale a cerca de 30 anos humanos, e um cão de 4 anos, a 52 anos. O envelhecimento é mais acelerado nos primeiros anos de vida e desacelera progressivamente.

Esse relógio biológico é baseado na metilação do DNA, processo que altera a expressão de genes sem mudar sua sequência e está ligado ao desenvolvimento e ao envelhecimento. A descoberta permitiu a criação de relógios universais para diferentes mamíferos, incluindo cães, gatos e até humanos.

Porte físico influencia longevidade em cães

Outro fator relevante no envelhecimento canino é o porte.

Segundo dados do Dog Owner’s Home Veterinary Handbook, cães pequenos (com até 9 kg) envelhecem mais devagar do que os de raças grandes ou gigantes.

A idade fisiológica canina varia conforme o peso do animal. Por exemplo, aos 6 anos, um cão pequeno tem a idade equivalente a 40 anos humanos. Um cão médio, entre 9,5 e 22,7 kg, tem 42 anos humanos; um cão grande, entre 23,1 e 40,8 kg, já chega a 45 anos; enquanto um cão gigante, com mais de 40,8 kg, atinge 49 anos.

Com o avanço da idade, as diferenças se acentuam. Aos 10 anos, cães pequenos têm idade fisiológica de 56 anos humanos; cães médios, 60; grandes, 66; e gigantes, 78 anos. Aos 15 anos, cães pequenos somam 76 anos humanos; cães médios, 83; grandes, 93; enquanto os gigantes já alcançaram 115 anos, embora nem todas as raças vivam até essa idade.

Gatos envelhecem rápido no início, mas desaceleram

Para os felinos, a lógica também é não-linear. Segundo as diretrizes da AAFP-AAHA, um gato de 6 meses tem idade fisiológica comparável a 10 anos humanos. Aos 12 meses, já alcança 15 anos humanos, e aos 2 anos, chega a 24 anos.

A partir do terceiro ano, o envelhecimento desacelera: aos 3 anos, o gato tem 28 anos humanos; aos 6, já soma 40 anos. Aos 10 anos de idade cronológica, a equivalência é de 56 anos humanos. Um gato de 15 anos atinge 76 anos, e aos 21 anos, o equivalente humano chega a 100.

O envelhecimento dos gatos também envolve mudanças metabólicas. Entre 1 e 7 anos, os felinos mantêm metabolismo elevado, o que os torna mais propensos ao ganho de peso. A partir dos 7 até os 12 anos, o metabolismo desacelera, aumentando o risco de obesidade. Após os 12 anos, ele volta a acelerar, mas acompanhado de perda de massa muscular.

Com 15 anos, gatos podem apresentar até 33% a menos de massa magra, além de sofrerem com menor absorção de proteínas e gorduras. Mesmo gatos saudáveis com mais de 14 anos têm redução na capacidade de concentração urinária, além de alterações hepáticas, cardíacas e renais.

Esse padrão explica por que cuidados com gatos devem ser adaptados em diferentes fases. A maturidade é atingida cedo, e a fase sênior começa por volta dos 11 a 12 anos, exigindo ajustes na nutrição e no monitoramento clínico.

🐶 Tabela de idade de cães por porte (em anos humanos)

Ano do cão ≤ 9 kg 9,5 – 22,7 kg 23,1 – 40,8 kg > 40,8 kg 1 15 15 15 15 2 24 24 24 24 3 28 28 30 32 4 32 33 35 37 5 36 37 40 42 6 40 42 45 49 7 44 47 50 56 8 48 51 55 64 9 52 56 61 71 10 56 60 66 78 11 60 65 72 86 12 64 69 77 93 13 68 74 82 101 14 72 78 88 108 15 76 83 93 115 16 80 87 99 123 17 84 92 104 – 18 88 96 109 – 19 92 101 115 – 20 96 105 120 –

🐱 Tabela de idade de gatos (em anos humanos)