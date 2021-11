São Paulo começa a aplicar dose de reforço em adultos hoje, 18

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A campanha de vacinação contra o coronavírus no Brasil chega em uma nova fase, e a cidade de São Paulo já está um passo a frente.

Enquanto menores de 12 anos ainda aguardam a aprovação do uso emergencial de vacinas como a da Pfizer pela Anvisa, os maiores de 18 anos em breve serão elegíveis para a terceira dose em todo o país, desde que tenham tomado a última injeção cinco meses antes.

Para os paulistanos, a dose de reforço para maiores de idade já estará disponível a partir desta quinta-feira, 18, seguindo as mesmas regras do Ministério da Saúde. O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, a capital terá a possibilidade de acelerar ainda mais o processo de vacinação com a aplicação do reforço.

Estão aptas todas as pessoas que receberam a segunda dose dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, até o dia 27 de abril. Já na sexta-feira, 19, será a vez de quem tomou até o dia 17 de junho. A prefeitura espera imunizar 800 mil pessoas com a dose de reforço nestes dois dias — ao todo, 1 milhão de pessoas já tomaram a dose adicional na capital.

“É fundamental ressaltar que apenas com o esquema vacinal completo a população estará protegida. Estamos intensificando a comunicação com as prefeituras e com a população buscando conscientizar sobre a necessidade de completar o esquema vacinal”, destacou Regiane de Paula, Coordenadora do PEI, durante coletiva de imprensa.

No Brasil, a dose de reforço já pode ser aplicada em imunossuprimidos ou idosos, que contam com um sistema imunológico mais fraco e, portanto, a uma queda ainda maior na proteção da vacina com o passar dos meses. Profissionais de saúde também estão liberados.

Até aqueles que tomaram a dose única da Janssen terão que se vacinar três vezes no total. A regra é que a aplicação da segunda dose seja feita dois meses após a primeira, com possibilidade de dose de reforço cinco meses depois.

Segundo Queiroga, há "doses de vacinas suficientes" para abastecer as 38 mil unidades básicas de saúde do País. A previsão da pasta é aplicar o reforço em 103 milhões de pessoas até maio.

Por que é importante tomar a dose de reforço?

Apesar da alta eficácia das vacinas em prevenir mortes — no Brasil, a média de mortes está abaixo de 300 faz duas semanas —, pesquisas científicas até agora indicam que a proteção dos anticorpos cai entre seis meses e um ano.

Isso quer dizer que os imunizantes da covid-19 funcionam de maneira semelhante ao do vírus da gripe, que conta com uma campanha anual de vacinação. Mantendo as taxas de proteção altas, o coronavírus irá circular menos e poderá eventualmente se tornar tão inofensivo e comum quanto a gripe.

Por conta da dose de reforço, a idade média dos internados caiu de 69 para 59 anos nas últimas semanas no Brasil, e pesquisas científicas recentes indicam que ela vem se mostrando essencial para pacientes com câncer, por exemplo.

Qual vacina devo tomar na minha dose de reforço?

O Ministério da Saúde recomendou que seja administrada preferencialmente a vacina da Pfizer para a dose de reforço. Na falta de Pfizer, Janssen ou AstraZeneca também são recomendadas. Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro também estão aplicando CoronaVac como dose extra.

A decisão se baseia nos resultados de estudo da Universidade de Oxford, encomendado pela pasta, que mostra que a vacinação heteróloga, isto é, com imunizantes de laboratórios diferentes, aumenta a resposta imune.