Idade de internados pela covid cai após reforço de vacinação para idosos

A poucos dias de terminar a aplicação do reforço em todos os idosos, a cidade do Rio já sente na ponta os benefícios da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Um levantamento realizado pelo estatístico Rafael Izbicki, professor da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, a pedido do GLOBO, com dados da capital fluminense, mostra que nas últimas semanas a idade média dos internados caiu de 69 para 59 anos, influência da injeção extra.

O estudo feito pelo matemático usou dados de hospitalizações divulgados semanalmente pelo Ministério da Saúde na plataforma Opendatasus, que reúne as informações de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Para realizar a projeção, Izbicki fez um recorte que se concentra nas pessoas com mais de 75 anos, o grupo que já esta há mais de um mês recebendo a dose de reforço. A terceira dose contra a Covid-19 começou a ser aplicada nos idosos da capital em 13 de setembro, com todos aqueles que tinham 95 anos ou mais. O calendário foi avançando de forma escalonada até os 60 anos, o grupo previsto para toda esta semana.

Do início da pandemia até o começo da vacinação, em janeiro de 2021, a idade média dos internados por coronavírus na capital variava entre 60 e 65 anos. Após o início da imunização, o índice foi caindo gradualmente, chegando ao menor patamar em junho: 54 anos. Foi neste mês, inclusive, que aumentou a percepção dos médicos da linha de frente de que havia mudado o perfil dos internados: os mais jovens passaram a ocupar os leitos onde antes praticamente só se viam idosos.

Nos meses seguintes, houve a interseção temporal de dois fatores que levaram a idade média dos internados voltar a subir. O primeiro foi o avanço da cobertura vacinal entre os mais jovens, que terminou de imunizar em agosto todos acima de 18 anos. Junto disso, o início do segundo semestre foi o momento em que pesquisadores começaram a perceber que os idosos estavam perdendo a proteção e, por isso, passaram a recomendar uma dose de reforço.

Em meados de setembro, ainda sem a aplicação de reforço, a proporção de idosos internados acima de 75 anos foi a maior de toda a pandemia: 41% dos hospitalizados pertenciam a esta faixa etária. Com o avanço da terceira injeção, o panorama mudou: nas últimas semanas, o percentual já estava em 30%.

— A idade média dos internados por casos graves de Covid (SRAG) está consistentemente caindo nas últimas semanas. Antes, atingiu o pico máximo de 69 anos em setembro, maior que antes da vacinação. O percentual de idosos maiores de 75 anos entre os pacientes internados também vem consistentemente caindo — analisa Izbicki.