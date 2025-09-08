A maior empresa brasileira de estética injetável aposta em skincare para chegar aos R$ 2 bilhões

1 /11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

, líder brasileira em estética injetável, decidiu que não quer mais ficar restrita às seringas e consultórios.

Depois de se consolidar como referência em ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno, a empresa agora aposta em uma linha de dermocosméticos e maquiagem.

"Queremos levar para a rotina diária dos consumidores a mesma tecnologia usada em procedimentos médicos", diz o CEO Leonardo Rezende.

A companhia quer ser mais do que uma fornecedora para uma base ativa de 30.000 médicos e dentistas. A expectativa é criar uma marca presente na rotina diária de quem já confia em seus procedimentos.

Para isso, investiu cerca de R$ 70 milhões no desenvolvimento da marca de skincare e maquiagem.

“O paciente que já confia na Rennova para os injetáveis agora terá acesso a produtos desenvolvidos com a mesma tecnologia para potencializar os resultados no dia a dia”, afirma.

Como a empresa foi criada Fundada em 2008, a Rennova construiu sua reputação em torno de produtos de alta tecnologia para estética injetável. A empresa é hoje a maior do Brasil no segmento e está entre as cinco maiores do mundo, líder em ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno. Presente em 23 países, com o Brasil como principal mercado, a companhia quer se aproximar do consumidor final e ampliar sua relevância no mercado brasileiro de produtos de higiene e beleza alcançou R$ 173,4 bilhões em 2024, alta de 10,3%, segundo a Euromonitor.

“O mercado de beleza cresce mesmo em momentos desafiadores. Nosso papel é oferecer tecnologia de ponta tanto dentro quanto fora do consultório”, diz Rezende.

Com sede em Goiânia, onde mantém um parque fabril de 5 mil metros quadrados de área construída, a Rennova também conta com uma fábrica própria na Coreia do Sul, além de parcerias produtivas na Áustria e Israel. Já a Nutriex, empresa do mesmo grupo, é especializada em protetores solares, repelentes e produtos infantis. Juntas, as duas empresas esperam chagar a R$ 2 bilhões de receita em 2026, crescendo cerca de 30% ao ano.