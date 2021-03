Regeneron informa que seu coquetel de anticorpos contra covid-19 tem "eficácia clara"

A Regeneron Pharmaceuticals informou nesta quinta-feira que uma comissão independente descobriu que o coquetel de anticorpos contra covid-19 da empresa tem uma "eficácia clínica clara" na redução dos índices de hospitalização e mortes de pacientes.

O coquetel, uma combinação dos anticorpos casirivimab e imdevimab, foi autorizado pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) em novembro para uso emergencial.

O Comitê Independente de Monitoramento de Dados descobriu que tanto a dose de 1.200mg quanto a de 2.400mg do coquetel reduziu os índices de hospitalização e mortes na comparação com o placebo, de acordo com o laboratório. O comitê recomendou que a Regeneron pare de recrutar pacientes para o grupo de placebo de seu teste de estágio avançado em andamento.

A empresa planeja seguir a recomendação do comitê de imediato, e também compartilhar detalhes de dados abertos do teste assim que estes se tornarem disponíveis em março.

O tratamento da Regeneron é parte de uma classe de remédios conhecida como anticorpos monoclonais, que são cópias fabricadas de anticorpos criados pelo corpo humano para combater infecções.

Em janeiro, o governo dos EUA disse que comprará 1,25 milhão de doses adicionais do coquetel de anticorpos contra Covid-19 da Regeneron Pharmaceuticals por cerca de 2,63 bilhões de dólares, elevando o suprimento total do tratamento para mais de 1,5 milhão de doses.