Raiz usada na China entra no radar da ciência contra a calvície

A medicina tradicional chinesa (MTC) voltou a chamar atenção da comunidade científica por seu potencial papel no combate à queda de cabelo. Uma revisão publicada no Journal of Holistic Integrative Pharmacy em 2025 trouxe luz a uma planta usada há mais de mil anos na China para tratar fios enfraquecidos.

Planta milagrosa

A planta em questão é a Polygonum multiflorum, conhecida popularmente como Fo-ti ou He Shou Wu. Ela faz parte da tradição herbal chinesa e historicamente é associada à saúde dos cabelos e ao fortalecimento geral do organismo.

Diferentemente de tratamentos convencionais como minoxidil e finasterida, que agem em um único caminho biológico, essa raiz parece atuar em múltiplos mecanismos ao mesmo tempo. Ela pode bloquear hormônios que contribuem para o encolhimento dos folículos capilares, proteger células contra morte prematura, ativar sinais naturais de crescimento e melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo.

Alguns estudos laboratoriais sugerem que extratos dessa planta podem prolongar a fase de crescimento dos fios, conhecida como anágena, e até contrariar efeitos de hormônios androgênicos como a di-hidrotestosterona (DHT), que está associada à calvície comum.

Na perspectiva tradicional, a MTC não trata apenas o sintoma localizado, como a queda do cabelo. Seu enfoque é o equilíbrio geral do corpo. A raiz de He Shou Wu é muitas vezes usada em fórmulas combinadas que visam fortalecer órgãos associados à saúde capilar nos textos clássicos chineses.

Mesmo com resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que ainda são necessários ensaios clínicos de alta qualidade com humanos para confirmar a eficácia e a segurança desse uso. Essas etapas são fundamentais antes que qualquer aplicação terapêutica possa ser recomendada de forma ampla.

Cuidados com o uso

Outro ponto importante é o perfil de segurança. Embora alguns defensores afirmem que as preparações tradicionais podem ter menos efeitos colaterais do que os tratamentos sintéticos, casos de toxicidade, sobretudo hepática, já foram relatados em usos isolados de He Shou Wu em suplementos. Isso reforça a necessidade de acompanhamento profissional qualificado antes de qualquer uso medicinal.