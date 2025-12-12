Quantos prédios existem ao redor do mundo? Descubra com este novo mapa 3D

GlobalBuildingAtlas: conheça o mapa 3D que identifica os edifícios existentes em todo o mundo (Zhu et al./ESSD/Divulgação)
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18h53.
Última atualização em 12 de dezembro de 2025 às 18h53.
Cientistas desenvolveram, pela primeira vez, um mapa 3D com todos os edifícios do mundo, chamado GlobalBuildingAtlas. O mapa digitaliza 2,75 bilhões de prédios, identificados por imagens de satélite em 2019, e foi publicado no dia 1º de dezembro no periódico Earth System Science Data (ESSD).
A pesquisa foi liderada pela especialista em Ciências de Dados, Xiaoxiang Zhu, e contou com a colaboração de pesquisadores da Universidade Técnica de Munique (TUM), na Alemanha.
Até o momento, modelos anteriores de mapas globais haviam identificado cerca de 1,7 bilhão de edifícios, mas o GlobalBuildingAtlas contém uma resolução 30 vezes maior, representando uma nova era na compreensão da urbanização mundial, da distribuição espacial de infraestruturas e de como isso afeta as mudanças climáticas.
O estudo também apresenta dados que podem ser utilizados para avaliar a demanda de emissões de CO2, gerenciar áreas verdes urbanas e analisar riscos de desastres climáticos, como inundações e terremotos, ajudando na prevenção de seus impactos.
O mapa foi criado usando um modelo tridimensional simplificado denominado "LoD1" (Level of Detail 1), e 97% dos edifícios possuem um alto nível de detalhamento. Cada estrutura tem uma resolução de 3x3 metros, o que permite estimar a altura, volume e densidade de cada prédio de forma digital. Esse nível de precisão também abrange regiões menos mapeadas, como partes da África, América do Sul e áreas rurais.
A inclusão de novos territórios possibilita a análise de dinâmicas de desigualdade e vulnerabilidade social nas áreas urbanas, o que, segundo a pesquisadora Xiaoxiang Zhu, pode influenciar o desenvolvimento de modelos urbanos mais robustos, incluindo previsões de desastres e melhor planejamento de infraestrutura.
O estudo introduz um novo indicador global: o volume de construção per capita, que representa a massa total de edifícios em relação à população de uma determinada região. Esse indicador pode ser fundamental para promover o desenvolvimento urbano sustentável, ajudando as cidades a se tornarem mais inclusivas e resilientes, além de fornecer uma visão detalhada das necessidades habitacionais.
Além disso, os pesquisadores esperam que o GlobalBuildingAtlas seja utilizado por autoridades governamentais para o planejamento de novas moradias ou instalações públicas, como escolas e hospitais, especialmente em áreas desfavorecidas. O mapa 3D pode atuar como um recurso valioso no planejamento de um futuro mais sustentável e equitativo para as cidades ao redor do mundo.