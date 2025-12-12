Quantos prédios existem ao redor do mundo? Descubra com este novo mapa 3D

Cientistas desenvolveram, pela primeira vez, um mapa 3D com todos os edifícios do mundo, chamado GlobalBuildingAtlas. O mapa digitaliza 2,75 bilhões de prédios, identificados por imagens de satélite em 2019, e foi publicado no dia 1º de dezembro no periódico Earth System Science Data (ESSD).

A pesquisa foi liderada pela especialista em Ciências de Dados, Xiaoxiang Zhu, e contou com a colaboração de pesquisadores da Universidade Técnica de Munique (TUM), na Alemanha.

Até o momento, modelos anteriores de mapas globais haviam identificado cerca de 1,7 bilhão de edifícios, mas o GlobalBuildingAtlas contém uma resolução 30 vezes maior, representando uma nova era na compreensão da urbanização mundial, da distribuição espacial de infraestruturas e de como isso afeta as mudanças climáticas.

O estudo também apresenta dados que podem ser utilizados para avaliar a demanda de emissões de CO2, gerenciar áreas verdes urbanas e analisar riscos de desastres climáticos, como inundações e terremotos, ajudando na prevenção de seus impactos.

Alta resolução e impacto nas análises

O mapa foi criado usando um modelo tridimensional simplificado denominado "LoD1" (Level of Detail 1), e 97% dos edifícios possuem um alto nível de detalhamento. Cada estrutura tem uma resolução de 3x3 metros, o que permite estimar a altura, volume e densidade de cada prédio de forma digital. Esse nível de precisão também abrange regiões menos mapeadas, como partes da África, América do Sul e áreas rurais.

A inclusão de novos territórios possibilita a análise de dinâmicas de desigualdade e vulnerabilidade social nas áreas urbanas, o que, segundo a pesquisadora Xiaoxiang Zhu, pode influenciar o desenvolvimento de modelos urbanos mais robustos, incluindo previsões de desastres e melhor planejamento de infraestrutura.

Indicador global e desenvolvimento sustentável

O estudo introduz um novo indicador global: o volume de construção per capita, que representa a massa total de edifícios em relação à população de uma determinada região. Esse indicador pode ser fundamental para promover o desenvolvimento urbano sustentável, ajudando as cidades a se tornarem mais inclusivas e resilientes, além de fornecer uma visão detalhada das necessidades habitacionais.

Além disso, os pesquisadores esperam que o GlobalBuildingAtlas seja utilizado por autoridades governamentais para o planejamento de novas moradias ou instalações públicas, como escolas e hospitais, especialmente em áreas desfavorecidas. O mapa 3D pode atuar como um recurso valioso no planejamento de um futuro mais sustentável e equitativo para as cidades ao redor do mundo.