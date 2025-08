Quando começa a 'Lua Negra' em agosto? Conheça o mistério por trás do raro fenômeno

Entre os diversos eventos astronômicos previstos para agosto, o penúltimo sábado do mês, 23, será marcado por um fenômeno raro: a chamada "Lua Negra". Este será o único evento do tipo em 2025.

O termo "Lua Negra", embora seja recente, não é reconhecido pela comunidade científica e não possui validação oficial na astronomia. Mas, afinal, o que significa esse fenômeno?

Existem diferentes definições para a "Lua Negra", e as principais são:

A segunda Lua nova no mesmo mês, um evento que ocorre a cada 29 meses;

A ausência da Lua nova em fevereiro, que acontece a cada 19 anos (quando ocorrem duas Luas novas em janeiro e março);

A terceira Lua nova em uma estação que normalmente tem apenas três, algo que ocorre a cada 33 meses, em média.

Neste caso, o fenômeno de 2025 se encaixa na terceira definição. Embora a maioria das estações tenha apenas três Luas novas, a cada 33 meses, uma estação pode ter quatro Luas novas. Este será o caso do inverno de 2025 no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte.

As duas primeiras Luas novas desta estação ocorreram nos dias 25 de junho e 24 de julho. A quarta Lua nova, que se dará no dia 21 de setembro, é um pouco controversa, pois ocorre um dia antes do início da primavera. Mesmo assim, ela ainda é considerada a quarta Lua nova do inverno, já que a estação começa oficialmente no dia 22.

Durante este fenômeno, a Lua estará posicionada de modo que sua face iluminada ficará voltada para o Sol, enquanto o lado escuro estará voltado para a Terra, o que impede sua visualização – e é daí que vem o nome "Lua Negra".

"Lua Negra" traz oportunidade para observar meteoros

Embora não seja possível ver a Lua durante o fenômeno, ele proporciona uma excelente oportunidade para admirar o céu noturno, caso as condições climáticas permitam. Com a ausência da luz intensa da Lua, torna-se mais fácil observar estrelas, planetas e outros corpos celestes – até mesmo a Estação Espacial Internacional (ISS).

Além disso, com um pouco de sorte, será possível ainda observar os últimos vestígios da chuva de meteoros Perseidas, que ocorre entre 17 de julho e 24 de agosto. O pico desse evento será na terça-feira, 12, quando é possível ver até 100 meteoros por hora. Mas, como a Lua estará 90% iluminada durante a noite do pico, muitos meteoros poderão ser ofuscados.

Como observar os meteoros?

Para facilitar a observação, aplicativos de astronomia como Starwalk, Sky Safari ou Stellarium podem ajudar a localizar estrelas, planetas e até a constelação de Perseus, radiante da chuva de meteoros Perseidas.