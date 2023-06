Qual é a escova e pasta de dentes ideal para cada pessoa?

Colocar um pouco do creme dental na escova e pronto: até parece simples manter em dia a saúde oral. Mas a verdade é que cuidar dos dentes deveria exigir um pouquinho mais de atenção.

“Dor de dente, halitose, cáries, infecções nos dentes e gengivas. Todos esses problemas estão diretamente relacionados com a falta de higiene oral. Por isso, apenas a utilização de escovas dentais normais, com poucas cerdas, inadequadas e de baixa qualidade não é o suficiente”, diz o Dr. Hugo Lewgoy, cirurgião-dentista e consultor científico da Curaden Swiss.

A seguir, confira seis dicas valiosas para escolher os produtos dentais corretos e manter a saúde bucal em dia.

1. Preste atenção ao material da escova

Começando pelo básico, o especialista orienta ver se o material da escova é o adequado. Diferentes materiais podem ser utilizados para a confecção de escovas dentais. E, ao contrário do que muitos pensam, esse não é apenas um detalhe estético.

“É importante que a escova seja feita com um material não poroso, liso e sem irregularidades. Caso contrário, existe um maior risco de contaminação e proliferação de microrganismos na escova, o que pode colocar sua saúde em risco”, afirma o especialista.

Também é importante verificar a rigidez das cerdas – na realidade, o uso de escovas com cerdas rígidas não é recomendado pelos dentistas. “Cerdas muito duras podem desgastar o esmalte dos dentes e provocar retração gengival”, diz o Dr. Hugo Lewgoy, que indica o uso de escovas com cerdas mais macias.

“Hoje já é possível, inclusive, encontrar no mercado escovas com cerdas feitas com um tipo de fibra ultramacia ideal para uma escovação eficiente e atraumática: o Curen, que é um tipo de fibra mais fina e ultramacia capaz de desorganizar totalmente a placa bacteriana sem causar injúrias ou traumatismos nos dentes e gengivas”, explica.

2. Verifique a formulação dos cremes dentais

Com relação aos cremes dentais, é importante se atentar à formulação, que deve conter menos componentes químicos irritativos, conforme o Dr. Hugo Lewgoy. “Quando a escova é eficaz, o indicado é o uso de cremes dentais menos abrasivos”.

Uma opção segura é o uso de cremes dentais que não possuem o produto químico SLS (Sodium Laryl Sulphate), um tipo de detergente que provoca espuma. Com isso, também há um estímulo à produção de saliva, o que oferece mais proteção à boca.

3. Invista em escovas interdentais

Saindo do básico, mas ainda no imprescindível, o cirurgião-dentista cita as escovas interdentais. “Elas são fundamentais para a realização da higiene oral, pois esse é o único acessório que consegue, de forma eficaz, realizar a limpeza e a desorganização da placa bacteriana ou biofilme oral entre os dentes”, explica o Dr. Hugo Lewgoy.

“O fio dental é bom para a remoção de detritos e restos de alimentos. Mas, para a desorganização completa do biofilme oral, é fundamental o uso de uma escova interdental. Recentemente, a Federação Europeia de Periodontia publicou em seus guidelines uma recomendação expressa para a utilização de escovas interdentais”, diz o cirurgião-dentista. No mercado, também é possível encontrar produtos como o fio e a fita dental.

4. Escolha itens adequados para a língua

Os cuidados com a língua também devem fazer parte da rotina. Porém, nada de usar a escova e o creme dental. “As escovas de língua devem ser desenhadas para evitar ânsia e desconfortos, contar com cerdas curtas especialmente pensadas para penetrar nas reentrâncias da língua e desalojar a placa bacteriana sem machucar”, explica o Dr. Hugo Lewgoy, que completa: “o gel deve auxiliar na remoção da placa bacteriana, já que é altamente solúvel em água, o que facilita a limpeza. Além disso, produtos com zinco ajudam a neutralizar os gases que causam o mau hálito”.

5. Utilize escovas unitufo

Para quem quiser sofisticar ainda mais o cuidado oral, as escovas unitufo podem ser utilizadas. “Elas são um acessório de higiene oral excelente para higiene individualizada dos dentes. Essa escova não necessita de creme dental, podendo ser utilizada em qualquer momento do dia em que você, ao passar a língua nos dentes, sente que a superfície dental não está lisa, mas sim rugosa devido ao acúmulo de placa bacteriana”, diz o cirurgião-dentista.

“A escova unitufo vai ajudar na desorganização desse biofilme oral, além de ser uma excelente maneira de higienizar a margem gengival e o sulco gengival. Ela deve ser utilizada com movimentos suaves e uma leve vibração, passando sobre a superfície dental e contornando a margem gengival para que entre suavemente no chamado sulco gengival, que é aquele pequeno espaço que existe entre o dente e a gengiva, que tem aproximadamente um a dois milímetros”, ensina o especialista.

6. Aproveite os condicionadores dentais

Ainda há novas formulações cosméticas, como o condicionador dental, que chegou ao Brasil recentemente. Segundo o especialista, trata-se de uma espuma dental microporosa que possui efeito cosmético branqueador e capacidade de proteger os dentes e as gengivas por 16 horas. “O produto também exerce um efeito regenerador sobre as gengivas”, finaliza o Dr. Hugo Lewgoy.

Por Maria Claudia Amoroso