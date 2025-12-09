Mpox: nova variante da 'varíola do macaca' é identificada

Uma nova variante da mpox foi identificada na Inglaterra nesta segunda-feira, 8, pela Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA). A pessoa infectada viajou recentemente à Ásia.

A UKHSA segue "avaliando a importância dessa variante", que apresenta elementos dos dois subtipos da mpox: o clado 1, mais grave, e o clado 2, menos severo.

"Nossos testes genômicos nos permitiram detectar essa nova variante da mpox", afirmou Katy Sinka, responsável por infecções de transmissão sexual da agência, em comunicado."Embora a infecção pelo vírus mpox seja benigna para muitos, pode ser grave", afirmou.

Ela reforçou que a vacinação é "uma forma eficaz de se proteger contra as formas graves da doença".

O que é mpox?

O mpox, também conhecido como varíola dos macacos, é uma infecção viral que provoca lesões cutâneas e sintomas semelhantes aos da gripe. A transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer através do contato direto com fluidos corporais, gotículas respiratórias ou materiais contaminados, como roupas de cama.

Embora a maioria dos casos seja leve, a doença pode ser fatal, principalmente em pessoas com sistemas imunológicos comprometidos.

Identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo em 1970, a mpox permaneceu confinada durante muito tempo em alguns países africanos. No entanto, em 2022, começou a se espalhar para o resto do mundo, especialmente para países do Hemisfério Norte, onde o vírus nunca havia circulado.

Surtos de mpox em 2022 e 2024

Nos últimos anos, a mpox foi motivo de preocupação de agentes da saúde e da população.

A variante clade 1b do mpox atraiu a atenção internacional e é motivo de maior preocupação devido à sua capacidade de se espalhar mais facilmente pelo contato próximo. Isso foi confirmado por um caso na Suécia em 2024, ligado ao surto em crescimento na África.

A emergência foi declarada em 14 de agosto de 2024 devido ao aumento de casos na África Central, especialmente na República Democrática do Congo. Algumas zonas com surtos eram de difícil acesso para os serviços de saúde devido ao conflito em províncias como Kivu do Norte e Kivu do Sul, no leste do país.

A variante menos letal em 2022 já levou a OMS a uma primeira declaração de emergência sanitária internacional, que foi suspensa no ano seguinte.

Em setembro de 2025, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que a mpox não era mais uma emergência de saúde internacional, argumentando, entre outras coisas, a diminuição das mortes e dos casos em vários países africanos.

No total, mais de 142 mil casos das diversas variantes do mpox foram confirmados em 133 países do mundo entre 2022 e 2024, 328 deles fatais.