Por que centenas de pássaros caíram mortos no México?

Nesta segunda-feira, 14, câmeras de segurança captaram o momento exato em que centenas de pássaros caíram mortos sobre casas e uma rua em Cauhtémoc, na cidade do México. Os animais são da espécie graúna-de-cabeça-amarela (Xanthocephalus xanthocephalus) e as imagens deixaram internautas e autoridades mexicanas perplexos.

No vídeo abaixo é possível ver o momento da queda, registrado através de uma câmera de segurança, e gravações das aves no chão da rua, publicadas nas redes sociais pelos moradores. A maioria dos pássaros continua voando em bando após a queda.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K — Reuters (@Reuters) February 14, 2022

O que aconteceu?

É comum que as graúnas migrem do norte do Canadá para o México durante o inverno, mas não há nenhuma explicação definitiva por trás das mortes por enquanto.

Segundo a mídia local, especialistas da região acreditam que alguma fumaça tóxica pode ter sido inalada pelas aves ou que elas podem ter sido eletrocutadas por cabos elétricos. Porém, também é provável que um predador possa ter tentado atacar o bando de graúnas.

“A partir de um vídeo e sem toxicologia, eu diria que a causa mais provável é que o bando voava em grupo para evitar uma ave predatória e acabou caindo no chão”, disse Alexander Lees, professor da Universidade Metropolitana de Manchester, ao Guardian.

Teorias sobre o efeito da poluição do ar, temperaturas baixas ou o uso de agrotóxicos também foram cogitadas, mas a causa da morte permanece incerta. O laudo da necropsia ainda não foi divulgado e as autoridades estão aguardando o documento para entender o que aconteceu com as aves.