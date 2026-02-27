5 práticas para desenvolver e manter a mobilidade, segundo a ciência

Mobilidade: veja exercícios que ajudam a manter movimento saudável das articulações
Colaboradora
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 09h18.
Última atualização em 27 de fevereiro de 2026 às 09h19.
Não furar a dieta. Treinar todos os dias. Aumentar a carga. Não pular o cardio. Esses são compromissos comuns para quem encara o exercício como estilo de vida e está focado no ganho de força ou de condicionamento. Mesmo com tamanha dedicação, muitas pessoas se lesionam porque deixam de lado a mobilidade.
A mobilidade é diferente da flexibilidade, pois vai além do alongamento: envolve força, controle e estabilidade ao longo desse movimento. A falta dessa habilidade está associada a maior risco de lesões em várias práticas esportivas, pois, quando as articulações não se movem corretamente, o corpo compensa sobrecarregando outras regiões.
Por exemplo, o agachamento recruta tornozelos, joelhos e quadris. Se o tornozelo não tem mobilidade suficiente, o corpo joga equivocadamente o peso para os outros dois pontos. Esse esforço repetidas vezes pode causar lesões graves, que podem exigir desde semanas longe do treino até cirurgias.
Em entrevista ao New York Times, a médica Miho Tanaka, diretora do Programa de Medicina Esportiva Feminina da Mass General Brigham, em Boston, explicou que a perda de mobilidade faz parte do envelhecimento. Com o passar do tempo, ocorre redução natural de colágeno não apenas na pele, mas também em ligamentos e tendões. Essa mudança altera a forma como o corpo se movimenta.
A boa notícia é que essa perda pode ser atenuada com treinos adequados, fáceis de se incorporar na rotina. A própria Tanaka realiza uma sequência rápida de três minutos focada em costas, pescoço e quadris quando sente rigidez ou sabe que não conseguirá treinar naquele dia.
Com base nas sugestões do New York Times, estas atividades ajudam a desenvolver — e manter — a mobilidade. Vale lembrar que a recomendação dos especialistas é fazer esses exercícios com frequência, e não apenas quando surgem dores, já que a mobilidade tende a diminuir com o tempo se não for treinada.
A prática também pode ajudar na regulação do estresse.