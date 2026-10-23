Canva lança seu primeiro modelo de IA para gerar imagens

RESUMO ＋ O Canva apresentou o Craft, seu primeiro modelo próprio de geração de imagens. A ferramenta está disponível no Dream Lab. O lançamento faz parte da estratégia de ampliar a pesquisa interna e combinar tecnologias próprias com modelos de parceiros.

O Canva lançou o Canva Craft, seu primeiro modelo de IA para gerar imagens, desenvolvido pelo laboratório Canva Research. O anúncio foi publicado na newsroom da empresa em 22 de outubro.

Segundo a companhia, a ferramenta produz imagens de até 2K e oferece mais de 30 proporções. O acesso foi liberado globalmente pelo Dream Lab, dentro do Canva.

O lançamento amplia a aposta em tecnologia própria. Em apresentação do Canva Research, a empresa informou reunir mais de 160 cientistas e engenheiros de pesquisa em uma área de IA com 400 profissionais.

Como funciona o Canva Craft

O modelo divide o trabalho em duas etapas: primeiro organiza a composição; depois gera a imagem. A proposta é melhorar o posicionamento dos objetos e a legibilidade dos textos, segundo o Canva.

As saídas podem ser transformadas em elementos editáveis com o Magic Layers. A empresa também anunciou versões futuras chamadas Craft-fast e Craft-ultrafast.

Por que o Canva investe em modelos próprios

O laboratório nasceu da integração de equipes e aquisições. A companhia comprou a Kaleido em 2021 e a Leonardo em 2024; em 2025, reuniu os profissionais sob o Canva Research.

A justificativa combina qualidade e custo. Segundo a empresa, operar mais de um bilhão de designs por mês torna relevantes até diferenças de poucos centavos por geração. O plano é combinar modelos internos e de parceiros.

A estratégia já aparecia em entrevista do cofundador Cliff Obrecht à EXAME, em abril: antes de abrir capital, o Canva pretendia acumular resultados com as novas ferramentas de inteligência artificial.