A dor da coluna rendeu uma oportunidade de bilhões para esta empresa do CE

No Brasil, o mercado de fisioterapia cresce consistentemente, impulsionado pelo envelhecimento populacional e pela busca por maior qualidade de vida.

Em 2022, o setor movimentou cerca de 45 bilhões de reais, com projeção de atingir 70 bilhões de reais até 2030. Nesse cenário de expansão, as clínicas especializadas têm se destacado, principalmente pela oferta de novos tratamentos até então desconhecidos pelo público.

Entre essas empresas está o ITC Vertebral, uma rede de clínicas de reabilitação ortopédica focada no tratamento da coluna vertebral, com sede em Fortaleza, Ceará.

A empresa, liderada por Helder Montenegro, alcançou uma receita operacional líquida da franqueadora de R$ 7,7 milhões em 2023, um crescimento de 59,54% em relação ao ano anterior, o que a garantiu um lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão.

A história do ITC Vertebral

Fundada em 2005, o ITC Vertebral nasceu a partir de uma lacuna percebida nos tratamentos convencionais para dores na coluna.

"Identificamos que muitos métodos não apresentavam resultados satisfatórios. Em 2003, encontramos nos Estados Unidos tecnologias de ponta que poderiam transformar essa realidade", afirma Helder Montenegro.

Entre as inovações trazidas, estavam mesas de tração computadorizadas e flexo-descompressão, que, aliadas a protocolos baseados em evidências científicas, definiram o modelo de atuação da empresa.

O modelo de franquias foi implementado em 2007, com a marca se tornando pioneira no setor de fisioterapia no Brasil. Apesar dos desafios iniciais, como a aceitação limitada do modelo de negócio no Nordeste, o ITC Vertebral expandiu sua atuação com unidades próprias e franqueadas. Hoje, a rede conta com mais de 70 unidades franqueadas e 25 próprias, tendo tratado mais de 115 mil pacientes.

Outro marco foi a criação do Instituto Trata, em 2014, voltado à reabilitação de joelho e quadril. A diversificação permitiu ao grupo alcançar novos públicos e ampliar sua base de pacientes.

Por que o ITC Vertebral cresce

O crescimento da empresa está sustentado em diferenciais claros, como a prática clínica baseada em evidências e o uso de tecnologias avançadas. "Nosso protocolo combina terapias manuais, exercícios terapêuticos e tecnologias como mesas de tração e algoritmos personalizados. Isso garante eficiência e personalização no tratamento", explica Montenegro.

Além disso, a empresa tem investido fortemente em tecnologia e marketing.

"Contamos com uma equipe de 16 profissionais que apoiam nossas unidades franqueadas, e nosso NPS de 83 reflete a satisfação dos pacientes", afirma o CEO. Durante a pandemia, a criação de um sistema próprio de gestão permitiu a continuidade dos tratamentos por meio da telemedicina, um diferencial que salvou o negócio em tempos difíceis.

A mudança de estratégia, com maior foco em unidades próprias, também impulsionou o faturamento no período pós-pandemia. "Percebemos que o modelo de franquias apresentava limitações, então decidimos investir em unidades próprias, o que quadruplicou nosso faturamento", explica Montenegro.

Planos para o futuro

Com uma meta ousada de abrir 18 novas clínicas até 2026, o ITC Vertebral projeta crescimento robusto. "Estamos reformando nossas clínicas, importando equipamentos de ponta e investindo em inteligência artificial para melhorar ainda mais nossos protocolos de tratamento", afirma Montenegro. O objetivo da empresa é ampliar o acesso a tratamentos inovadores e aliviar a pandemia de dores nas costas que afeta milhões de brasileiros.

Helder Montenegro conclui com otimismo: "Queremos transformar a vida dos nossos pacientes, promovendo qualidade de vida com ciência, tecnologia e um atendimento humanizado."

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.