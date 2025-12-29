Por que os gatos guardam rancor? Veja como evitar que fiquem 'de mal'

Os gatos são animais de estimação muito populares ao redor do mundo. Alguns felinos são membros de grande importância em muitas famílias. A personalidade única e a forma peculiar de se comunicar desses animais conquistam os seres humanos, tornando-os companheiros fiéis.

No entanto, esses animais não são tão dóceis e fáceis de conquistar como os cachorros. Um gato pode reagir de forma defensiva se for acariciado de surpresa, como parte de sua natureza espontânea e ansiosa. Situações como pisar neles acidentalmente ou deixá-los sozinhos por longos períodos também podem gerar sentimentos de raiva, que muitas vezes se manifestam ao ignorar seus donos.

Quem tem um gato certamente já se perguntou se eles são capazes de guardar rancor por muito tempo. Embora o ressentimento nos felinos seja considerado mais complexo do que o dos seres humanos, estudos mostram que eles podem, sim, nutrir rancor a longo prazo.

Os gatos podem guardar rancor?

Segundo o jornal La Nacion, os cérebros dos gatos começam a associar experiências a contextos gerais, como sons, cheiros e a presença de pessoas. Esses detalhes fazem com que eles ativem a memória de experiências negativas, levando-os a reagir de maneira diferente a estímulos relacionados.

Para lidar com isso, especialistas sugerem que os donos observem o que pode estar gerando o rancor, como mudanças na rotina, roupas que usa ou até mesmo o perfume que exala. O processo exige paciência e esforço para reforçar interações positivas. Oferecer brinquedos, a comida favorita ou carícias pode ajudar a restabelecer a conexão com o seu gato.

Caso o comportamento negativo persista, é recomendado consultar um etólogo, especialista em comportamento animal, para avaliar a situação com o acompanhamento de um profissional.