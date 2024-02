Otimista inveterado, Abilio deixa legado de busca constante pela excelência

Em uma tarde de agosto de 2023, Abilio Diniz chegou mancando, com dores, na redação da EXAME. Ele tinha uma delicada cirurgia no joelho direito marcada para dali a poucos dias. Diniz abriu esse espaço em sua disputada agenda por um motivo nobre: participar de um vídeo com os maiores empresários brasileiros em homenagem ao prêmio Melhores e Maiores, que estava completando 50 anos.

Abilio morreu em decorrência de uma insuficiência respiratória por pneumunite. O empresário estava hospitalizado há algumas semanas. Ele começou a passar mal em Aspen e teve de voltar às pressas ao Brasil num avião com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Diniz era figura obrigatória no vídeo, por sua extensa carreira no empresariado e por uma razão estatística: é dele o recorde de capas da EXAME. Das 1260 edições impressas desde julho de 1967, ele foi destaque em 13. “EXAME sempre foi a principal revista de negócios do Brasil. É muito importante para mim ser o recordista de capas da publicação.”

Diniz contou na conversa que, em toda sua vida, buscou ser sempre o melhor. “Ser o maior pode ser consequência”, diz. O empresário se considera um otimista. “Sou orgulhoso do país onde nasci e pretendo continuar assim até o fim dos meus dias”, afirma. Confira a entrevista abaixo.