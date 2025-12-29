China pode lançar primeiro medicamento para obesidade em gatos

Em 29 de dezembro, a farmacêutica chinesa Huadong Medicine informou que recebeu autorização preliminar do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China para dar início ao processo de registro de um novo medicamento veterinário voltado ao controle de peso em gatos adultos obesos. A autorização foi concedida em 26 de dezembro à subsidiária integral da empresa, sediada em Hangzhou.

O medicamento, chamado Prepoereptide Injection, foi desenvolvido pela própria companhia e ainda não tem equivalentes aprovados no mercado internacional. O fármaco atua como um agonista de longa duração com ação dupla nos receptores do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1) e do peptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP). Segundo a empresa, o produto atua no metabolismo e no controle do apetite dos animais, com aplicação semanal.

O avanço ocorre em meio ao crescimento do mercado de animais de estimação na China. Entre 2020 e 2024, o número de pets no país aumentou de 310 milhões para 430 milhões. Em áreas urbanas, a população de gatos chegou a 71,53 milhões em 2024. Dados do Livro Branco da Indústria de Animais de Estimação da China indicam que 28,1% dos gatos domésticos apresentam obesidade.

O excesso de peso em animais de estimação aumenta o risco de doenças como diabetes, problemas cardíacos, distúrbios respiratórios e complicações nas articulações. Apesar disso, o controle de peso em gatos ainda depende, em grande parte, de restrições alimentares e estímulo à atividade física, com resultados irregulares.

De acordo com a Huadong Medicine, testes clínicos realizados com gatos obesos mostraram que o medicamento reduziu o peso dos animais de forma consistente. Após seis semanas de tratamento, os gatos apresentaram uma redução média de 9,26% do peso corporal. Mais de 70% dos animais tiveram perda superior a 5% em relação ao peso inicial. Durante os testes, a empresa não registrou reações adversas relacionadas ao uso do medicamento.

A farmacêutica afirma que não há, atualmente, medicamentos aprovados na China ou em outros países com indicação específica para o controle da obesidade em gatos. Por isso, a empresa considera que o produto pode ocupar um espaço inédito no mercado veterinário.

Segundo a Huadong Medicine, a aceitação do pedido de registro marca um passo importante na expansão da empresa no segmento de saúde animal. A companhia informou que seguirá com o processo regulatório para obter a aprovação comercial na China e fortalecer sua atuação no setor veterinário.

O movimento acompanha uma tendência global da indústria farmacêutica. Medicamentos usados para perda de peso em humanos já ganharam espaço nos últimos anos, e empresas do setor passaram a observar oportunidades semelhantes no mercado de saúde animal. Parcerias recentes envolvendo grandes farmacêuticas indicam que o desenvolvimento de medicamentos para controle de peso em animais pode se tornar um novo foco da indústria.