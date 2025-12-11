Por que os físicos ainda estão obcecados com o gato de Schrödinger?

Ciência

Experimento mental criado em 1935 segue no centro de debates porque sintetiza os dilemas mais profundos da mecânica quântica

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17h13.

Mesmo após quase 90 anos, o gato de Schrödinger continua vivo (e morto) na imaginação dos cientistas.

Criado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935, o experimento mental pretendia expor o caráter aparentemente absurdo da mecânica quântica ao ser aplicada ao mundo macroscópico.

Em uma caixa fechada, um gato estaria, ao mesmo tempo, vivo e morto até que alguém a abrisse. A provocação, publicada na revista Naturwissenschaften, buscava criticar a interpretação dominante da época, defendida por Niels Bohr e outros pensadores da chamada Escola de Copenhague.

A obsessão científica persiste porque o paradoxo toca um ponto essencial: o que significa, afinal, medir algo na escala quântica? Estudos recentes em revistas como Nature e Science mostram que a fronteira entre o quântico e o clássico ainda é nebulosa. Mesmo que o gato nunca tenha sido uma proposta real, experimentos modernos com íons aprisionados, fótons entrelaçados e supercondutores, como os realizados no Massachusetts Institute of Technology (MIT), na Universidade de Yale e no Instituto Max Planck, produzem estados análogos à “superposição felina”.

O debate se intensificou com o avanço da computação quântica, que depende justamente da capacidade de manter partículas em superposição por longos períodos. O chamado “estado de gato” tornou-se um recurso técnico: qubits que simulam sistemas macroscópicos em dois estados simultâneos vêm sendo estudados como forma de tornar computadores quânticos mais estáveis.

Além da tecnologia, o paradoxo permanece porque também é filosófico. A chamada “interpretação de muitos mundos”, proposta nos anos 1950 por Hugh Everett e discutida amplamente em estudos contemporâneos, afirma que o gato não está vivo e morto na mesma realidade — mas que universos paralelos se desdobram a partir de cada possibilidade. Outras abordagens, como teorias de colapso objetivo ou interpretações baseadas em decoerência, exploram caminhos distintos, reforçando que o problema aberto por Schrödinger continua longe de um consenso.

Enquanto novas pesquisas expandem os limites da física quântica, o gato de Schrödinger segue como símbolo de algo maior: a dificuldade humana de compreender um mundo que não se comporta como o nosso senso comum espera.

