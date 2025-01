O paradoxo do avô é possível? Matemático italiano sugere solução para hipótese de viagem no tempo

O matemático italiano Lorenzo Gavassino apresentou uma solução inovadora para o paradoxo do avô, um dos dilemas mais conhecidos da ficção científica e da física teórica. Baseando-se na segunda lei da termodinâmica – que dita que a desordem (ou entropia) em um sistema deve sempre aumentar – Gavassino propôs que a reversão da entropia em viagens no tempo elimina os problemas causais, garantindo a consistência da linha do tempo.

O paradoxo do avô, que foi popularizado em histórias de ficção científica no século XX, faz um ensaio sobre um viajante do tempo que altera eventos do passado que impediriam sua própria existência. Um exemplo clássico é o de alguém que volta no tempo e impede o casamento de seus avós, gerando uma contradição lógica: se o viajante não nasceu, como poderia ter voltado no tempo?

Gavassino explica que a solução para esse enigma está nas leis físicas que regem o comportamento da matéria e da energia. Assim, o matemático explora os chamados CTCs (closed timelike curves, ou curvas temporais fechadas), um conceito da física que admite a possibilidade de trajetórias que retornam ao ponto de partida no espaço-tempo. Segundo ele, a segunda lei da termodinâmica impede que contradições persistam, exigindo que todas as ações realizadas durante a viagem sejam revertidas. Isso inclui o apagamento completo de memórias do viajante ao final do loop.

O paradoxo do avô e as contribuições de outros cientistas

Antes da proposta de Gavassino, diversas abordagens tentaram resolver o paradoxo do avô. Entre as mais conhecidas, está a teoria do filósofo britânico David Lewis, apresentada em 1976. Ele argumentou que, mesmo que um viajante tivesse o poder físico de alterar o passado, seria logicamente impossível que ele o fizesse. Já o físico russo Igor Novikov, na década de 1980, formulou o Princípio da Autoconsistência, que afirma que quaisquer ações de um viajante do tempo já fariam parte da linha do tempo original, impedindo contradições.

Outras soluções recentes incluem:

A Interpretação de Muitos Mundos, proposta pelo físico americano Hugh Everett, que sugere que tentativas de alterar o passado criariam universos paralelos.

Experimentos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, que demonstraram mecanismos naturais de proteção contra paradoxos em sistemas quânticos.

A hipótese de Stephen Hawking, físico britânico, que propôs modelos quânticos baseados em "histórias consistentes" para evitar contradições.

A abordagem de Gavassino é especialmente importante por combinar rigor matemático com fundamentos termodinâmicos, evitando suposições externas e oferecendo uma explicação integrada à física estabelecida.

Do experimento mental à cultura popular

O paradoxo do avô tem suas raízes na ficção científica, sendo discutido em revistas pulp, populares nos EUA nos anos 1920. Escritores como o francês René Barjavel abordaram o tema no livro Le Voyageur Imprudent (O Viajante Imprudente), de 1943, que introduziu a ideia de matar o próprio avô como um exemplo claro de paradoxo temporal.

Desde então, o conceito ganhou notoriedade, sendo explorado em filmes como De Volta para o Futuro e no conto Um Som de Trovão, de Ray Bradbury.