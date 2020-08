Por que o coronavírus afeta alguns órgãos e outros não?

O pulmão é o principal alvo do novo coronavírus no corpo humano, mas outros órgãos também podem ser afetados pela infecção, como é o caso de fígado, coração, rins e até partes do sistema neurológico. Mas por que isso acontece com esses órgãos e tão com outros? O assunto foi tema de uma nova pesquisa que ajuda a entender o comportamento do novo coronavírus.

O vírus se prende a uma proteína abundante no corpo humano, chamada de enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2). A partir desse momento, ele “sequestra” células humanas e utiiza essas estruturas para se replicar, levando à morte celular. Feito isso, é hora de partir para a próxima vítima.

Para entender qual seria o caminho plausível percorrido pelo vírus, Ernesto Estrada, pesquisador na Universidade de Zaragoza e da Agencia Aragonesa para la Investigación Foundation na Espanha, considerou os deslocamentos de proteínas prevalentes nos pulmões e como elas interagem com as proteínas presentes em outros órgãos.

“Para que duas proteínas se encontrem e formem um complexo de interação, elas precisam se mover dentro da célula de forma subdifusiva”, disse Estrada. Os resultados do estudo foram publicados na Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, uma revista científica mensal revisada por pares.

Com base nisso, Estrada criou um modelo matemático que o levou a descobrir 59 proteínas nos pulmões que agem como ativadores primários da covid-19 que espalham o vírus para outros órgãos humanos.

O pesquisador almeja agora descobrir como as proteínas infectadas viajam para outros órgãos.

A pesquisa ajuda a entender mais sobre o comportamento do vírus e representa mais um avanço para o desenvolvimento de tratamentos para a covid-19.