Lago de águas vermelhas 'transforma animais em pedra' — cientistas buscam respostas há decadas

No norte da Tanzânia, um lago de águas vermelhas e aparência quase mística ganhou notoriedade mundial devido a um fenômeno que parece saído de um conto: animais encontrados às suas margens aparentam ter sido transformados em pedra.

Imagens de aves e morcegos conservados em posições naturais chamaram a atenção global e ajudaram a solidificar a fama do Lago Natron como um dos ecossistemas mais inóspitos e enigmáticos do mundo.

À primeira vista, os corpos endurecidos e cobertos por uma camada esbranquiçada realmente se assemelham a esculturas petrificadas. Essa aparência levou muitos a acreditar que qualquer ser vivo que tocasse a água se transformaria instantaneamente em pedra. No entanto, a verdade é diferente, embora igualmente impressionante.

O lago tem propriedades químicas extremas. Suas águas atingem níveis de alcalinidade comparáveis a substâncias corrosivas, com pH variando entre 10,5 e 12. Além disso, a temperatura da água pode alcançar cerca de 60°C, o que corresponde a uma bebida muito quente. Essa combinação cria um ambiente quase impossível para a maioria das formas de vida.

Grande parte dessa composição peculiar é fruto da intensa atividade vulcânica na região. O vulcão Ol Doinyo Lengai, que está nas proximidades, emite misturas de carbonato de sódio e carbonato de cálcio. Esses minerais percorrem o subsolo por falhas geológicas e alimentam fontes termais que desaguam no Natron.

O clima quente e seco também contribui diretamente para o fenômeno. Com a evaporação superando a precipitação, a água do lago se torna extremamente salgada e saturada de minerais. Além disso, o lago é relativamente raso, com profundidade que raramente ultrapassa três metros, o que intensifica ainda mais o aquecimento pela radiação solar.

Neste ambiente severo, os animais que morrem na região passam por um processo natural de preservação. Em vez de se decompor rapidamente, os corpos perdem água e ficam cobertos por depósitos minerais. Isso cria uma aparência rígida e endurecida, parecida com a fossilização, embora não se trate de uma petrificação verdadeira.

Como ocorre a 'mumificação' dos corpos?

Os especialistas apontam que o fenômeno é mais parecido com uma mumificação natural. O natrão, uma mistura de sais minerais que dá nome ao lago, tem uma grande capacidade de absorver água e gordura. Esse composto era utilizado no Egito Antigo para preservar corpos humanos durante a mumificação.

Portanto, aves, morcegos e outros pequenos animais encontrados ao redor do lago acabam desidratados e calcificados com o tempo. Restos de penas e tecidos ainda permanecem visíveis em muitos deles, mostrando que não se tornaram realmente pedras.

As imagens mais conhecidas do local foram popularizadas pelo fotógrafo Nick Brandt em 2013. Ele encontrou corpos preservados ao redor do lago e os posicionou de forma a parecerem “reanimados”, criando fotografias em preto e branco que se espalharam pelo mundo. Brandt, posteriormente, explicou que os animais não estavam exatamente nas poses em que foram fotografados.

Embora tenha uma fama assustadora, o Lago Natron também desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico da região. O lago é um dos principais locais de reprodução do flamingo-do-norte no leste africano. Essas aves conseguem sobreviver às condições extremas e utilizam a hostilidade do ambiente como uma proteção natural contra predadores.

Microrganismos adaptados a altas concentrações de sal, chamados haloarqueias, conferem à água a cor avermelhada característica. Esses microorganismos fazem parte da cadeia alimentar que sustenta os flamingos, junto com as algas presentes no lago.

No entanto, nem todos os animais conseguem suportar as condições do lago. Algumas aves migratórias acabam colidindo com a superfície altamente reflexiva da água, possivelmente confundidas pelo efeito de espelho criado pelo lago. Quando caem, muitas não resistem às altas temperaturas e à composição cáustica da água.

O próprio fotógrafo Nick Brandt relatou que a concentração de sal e soda no lago era tão intensa que danificava rapidamente o material fotográfico. Ele também mencionou que entrar na água seria extremamente doloroso, especialmente para quem tivesse pequenos cortes na pele.