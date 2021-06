Pfizer entrega ao Brasil 842 mil doses da vacina via Covax Facility

O frete aéreo trazendo 842 mil doses da vacina produzida pela Pfizer chegou hoje, 20, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Trata-se de uma leva que foi obtida por meio do consórcio global Covax Facility, e não estão relacionadas com os contratos feitos pelo Ministério da Saúde com a farmacêutica.