Rare Beauty, de Selena Gomez, ultrapassa US$ 540 milhões em vendas líquidas: vem aí o IPO?

Selena Gomez tem motivos de sobra para comemorar. Sua empresa de maquiagens, a Rare Beauty, superou a marca de US$ 540 milhões em vendas líquidas. Com isso, a empresa agora é avaliada em US$ 2,7 bilhões, consolidando-se como um dos maiores sucessos no mercado global de beleza.

O crescimento acelerado da Rare Beauty não é apenas um reflexo das vendas, mas também da estratégia de marketing que a marca abraçou. Selena Gomez, com sua vasta base de fãs e mais de 400 milhões de seguidores em redes sociais, usou sua plataforma para falar abertamente sobre temas como autoaceitação, saúde mental e inclusão. “A Rare Beauty não é apenas sobre maquiagem, mas sobre promover um espaço onde todos se sintam bem com sua aparência”, afirmou Katie Welch, diretora de marketing da marca, em entrevista à Fashion Magazine.

Além disso, a marca lançou o Rare Impact Fund, uma iniciativa que doa 1% das vendas para programas de saúde mental juvenil. O fundo já arrecadou mais de US$ 20 milhões e ajudou quase 2 milhões de pessoas, tornando-se um exemplo de como uma marca pode alinhar seus valores sociais com suas estratégias de negócios. Welch ressaltou que esse fundo "não é uma iniciativa secundária — ele está integrado ao nosso modelo de negócios".

De blush líquido a cuidados corporais: a expansão da Rare Beauty

Embora tenha sido o blush líquido o produto inicial que catapultou a marca para o sucesso, a Rare Beauty não se limitou a esse lançamento. O blush se tornou um best-seller e ajudou a marca a representar mais de 26% das vendas de blush da Sephora, sendo creditado com o início da alta do blush líquido no mercado de beleza, segundo dados da YipitData.

"Selena é muito sensorial; ela adora texturas. Ela aplica maquiagem com os dedos, então lançar um blush líquido fez todo o sentido. A fórmula do produto equilibra pigmento e facilidade de mistura, o que tornou o blush um sucesso imediato", disse Welch à Fashion Magazine.

Analistas financeiros destacam o sucesso da marca, apontando sua autenticidade, inclusão e a forte conexão emocional com os consumidores como fatores-chave para seu desempenho extraordinário. Em 2024, o crescimento da Rare Beauty gerou tanto interesse que Goldman Sachs e Raymond James foram contratados para ajudar a marca a explorar estratégias como uma venda ou oferta pública inicial (IPO). A expansão global da marca foi ainda mais impulsionada por sua parceria exclusiva com a Sephora, o que ajudou a fortalecer sua posição em mercados fora dos Estados Unidos, com quase metade das vendas provenientes do mercado internacional, de acordo com o The Business of Beauty.

E a companhia não parou por aí. Em 2023, a marca expandiu sua linha para cuidados corporais com a coleção Find Comfort, que inclui produtos como aromaterapia, loção hidratante, creme para as mãos e spray corporal. Esta expansão reflete o compromisso da Rare Beauty em proporcionar bem-estar físico e emocional aos seus consumidores, alinhando ainda mais sua identidade à de uma marca que cuida de seus clientes de forma holística.

Selena Gomez: de atriz a empresária de sucesso

Selena Gomez não é apenas a fundadora da Rare Beauty, mas também a principal responsável por seu sucesso financeiro. A empresa mantém independência total, com Gomez como principal proprietária, sem vínculos com grandes corporações.

Segundo a Forbes, a atriz e cantora ainda não é uma bilionária, e tem uma fortuna estimada em US$ 70 milhões.

Além de Selena, os principais investidores incluem Scott Friedman, CEO da Rare Beauty, e Nikki Eslami, cofundadora da New Theory Ventures, um fundo de capital de risco focado em marcas lideradas por mulheres. A VMG Partners também pode ter uma participação minoritária, já que a marca consta no portfólio da empresa, embora a informação não tenha sido confirmada publicamente.

A empresa permanece privada, sem nenhuma aquisição ou associação a grandes corporações. Embora Selena Gomez tenha explorado a possibilidade de vender a Rare Beauty por um valor próximo a US$ 2 bilhões, o processo de venda está pausado desde meados de 2024, e ela negou planos imediatos para a transação.

Vem aí o IPO?