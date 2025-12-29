As inovações que marcaram o setor espacial em 2025

SpaceX: longa exposição do lançamento da Crew-2 do Centro Espacial Kennedy, visto do Marina Park em Titusville, Flórida, sobre o Rio Indiano. (Daniel Hull/Getty Images)
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20h48.
Avanços em conectividade via satélite, exploração científica de Marte, sustentabilidade em órbita e novos modelos de infraestrutura espacial marcaram o setor aeroespacial em 2025.
Essas iniciativas estiveram no centro dos reconhecimentos da primeira edição do Global Space Awards, evento que reuniu projetos e profissionais responsáveis por algumas das transformações mais relevantes do ano.
Entre os destaques estiveram soluções voltadas à redução do lixo orbital, novas formas de acesso à comunicação por satélite, propostas científicas para ampliar o entendimento sobre a atmosfera marciana e iniciativas para viabilizar uma economia espacial comercial após o fim da Estação Espacial Internacional (ISS).
Tahara Dawkins foi reconhecida pela atuação em políticas públicas voltadas ao setor espacial, com iniciativas focadas na mitigação do lixo orbital e no avanço de marcos regulatórios nos Estados Unidos.
A Skylo Technologies recebeu o prêmio pelo desenvolvimento de soluções de conectividade direta via satélite para smartphones, veículos e serviços de emergência, incluindo mensagens bidirecionais e alertas SOS.
Beatriz Sánchez-Cano foi premiada pelo trabalho à frente da proposta da missão M-MATISSE, que prevê o uso de duas espaçonaves para estudar a magnetosfera, a atmosfera e o clima espacial de Marte.
A Starlab Space, iniciativa que reúne empresas como Airbus, Voyager Space e Mitsubishi, foi reconhecida pelo avanço no desenvolvimento de uma estação espacial comercial projetada para suceder a ISS.
A Space Forge conquistou o prêmio por projetos de fabricação de semicondutores em microgravidade, com redução relevante no consumo de energia e nas emissões de carbono em comparação a processos terrestres.
A Astroscale foi premiada pelos esforços no desenvolvimento de tecnologias para remoção de detritos espaciais e manutenção de satélites em órbita baixa da Terra.
A Space Capital recebeu reconhecimento por investimentos estratégicos que impulsionaram empresas do setor aeroespacial e contribuíram para a formação de novos profissionais da indústria.
A CubeSpace Satellite Systems foi destacada pela expansão de sua capacidade industrial, abertura de uma nova unidade na União Europeia e ampliação da atuação para satélites de médio porte.
Criado para valorizar não apenas grandes missões, mas também iniciativas comerciais, políticas públicas e soluções sustentáveis, o Global Space Awards surge com a proposta de se consolidar como uma referência anual do setor.
A expectativa é que a premiação contribua para ampliar o interesse público e o apoio institucional à exploração espacial nos próximos anos, em um cenário de crescente atividade comercial e científica fora da Terra.