As inovações que marcaram o setor espacial em 2025

Avanços em conectividade via satélite, exploração científica de Marte, sustentabilidade em órbita e novos modelos de infraestrutura espacial marcaram o setor aeroespacial em 2025.

Essas iniciativas estiveram no centro dos reconhecimentos da primeira edição do Global Space Awards, evento que reuniu projetos e profissionais responsáveis por algumas das transformações mais relevantes do ano.

Entre os destaques estiveram soluções voltadas à redução do lixo orbital, novas formas de acesso à comunicação por satélite, propostas científicas para ampliar o entendimento sobre a atmosfera marciana e iniciativas para viabilizar uma economia espacial comercial após o fim da Estação Espacial Internacional (ISS).

Vencedores do Global Space Awards 2025

Melhor Armadora do Ano

Tahara Dawkins foi reconhecida pela atuação em políticas públicas voltadas ao setor espacial, com iniciativas focadas na mitigação do lixo orbital e no avanço de marcos regulatórios nos Estados Unidos.

Inovação Revelação

A Skylo Technologies recebeu o prêmio pelo desenvolvimento de soluções de conectividade direta via satélite para smartphones, veículos e serviços de emergência, incluindo mensagens bidirecionais e alertas SOS.

Descoberta Científica

Beatriz Sánchez-Cano foi premiada pelo trabalho à frente da proposta da missão M-MATISSE, que prevê o uso de duas espaçonaves para estudar a magnetosfera, a atmosfera e o clima espacial de Marte.

Parceria do Ano

A Starlab Space, iniciativa que reúne empresas como Airbus, Voyager Space e Mitsubishi, foi reconhecida pelo avanço no desenvolvimento de uma estação espacial comercial projetada para suceder a ISS.

Sustentabilidade para a Terra

A Space Forge conquistou o prêmio por projetos de fabricação de semicondutores em microgravidade, com redução relevante no consumo de energia e nas emissões de carbono em comparação a processos terrestres.

Sustentabilidade para o Espaço

A Astroscale foi premiada pelos esforços no desenvolvimento de tecnologias para remoção de detritos espaciais e manutenção de satélites em órbita baixa da Terra.

Investidor Espacial do Ano

A Space Capital recebeu reconhecimento por investimentos estratégicos que impulsionaram empresas do setor aeroespacial e contribuíram para a formação de novos profissionais da indústria.

SuperScaler do Ano

A CubeSpace Satellite Systems foi destacada pela expansão de sua capacidade industrial, abertura de uma nova unidade na União Europeia e ampliação da atuação para satélites de médio porte.

Criado para valorizar não apenas grandes missões, mas também iniciativas comerciais, políticas públicas e soluções sustentáveis, o Global Space Awards surge com a proposta de se consolidar como uma referência anual do setor.

A expectativa é que a premiação contribua para ampliar o interesse público e o apoio institucional à exploração espacial nos próximos anos, em um cenário de crescente atividade comercial e científica fora da Terra.